お盆に合わせた就職活動イベントです。



富山市できょう再来年の3月以降に卒業する学生らを対象にしたセミナーが開かれました。



学生が帰省するお盆のタイミングに合わせて開かれた「就活祭」は県が企画しました。



大学3年生などこれから就活を控えた学生が対象で、就職活動を始める時期など基礎知識を聞いたり、県内企業の担当者からそれぞれの業界について説明を受けました。





このあと参加者は県内企業50社が出展したブースを回り、仕事の内容や福利厚生など職場環境について説明を受けていました。ブースでは各企業の新入社員が自分の就活体験談を話し、アドバイスを送っていました。参加した学生たちは。「出身は富山で、地元で就職活動をしてみたいなというので参加してみました」「自分がやりがいを感じられるところを自分の中では軸にしたいなと思っています」「社員の方々の雰囲気だったり後は仕事内容、どういった仕事をされているのかというところ」「ウェブとかオンラインの説明会で企業さんのお話聞くのと、こうして対面で実際の社員さんとお話しするのでは全然印象が違ったりするので、企業の温かさとか雰囲気みたいなところは重要視していかないといけないなと思いました」県は今回から、参加者の交通費への助成について、上限をこれまでの1万円から2万円に増額しました。きょうは県内外からおよそ170人の学生が参加し、去年より50人余り増えたということです。