LINEヤフーは、インターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」のアプリ版（iOS版、Android版）の提供を開始した。

移動中に旅行計画や予約の確認、変更をアプリ内で操作できる。ブラウザ版同様、おすすめの宿の提案などを受けられる。今後は、宿泊前に予約状況などをお知らせするプッシュ通知機能を追加するなど機能を拡充する予定という。

「Yahoo!トラベル」は、日本全国1万7000軒以上のホテル・旅館をおトクに予約できるインターネット旅行予約サービス。日本人の国内旅行者数が1億1964万人に拡大するなど、国内旅行需要の高まりを受け公式アプリをリリースした。

「Yahoo!トラベル」の特徴として、予約時にクレジットカードからで決済する「オンラインカード決済」の利用で宿泊料金が常時最大10％割引。予約金額に応じて付与される「PayPayポイント」を「今すぐ使う」か「貯める」かを選択することなどができる。

また、オンラインカード決済で合計20％以上割引になる「GOGOセール」を毎月「5・0」がつく日を含む36時間限定で開催している。たとえば5日の場合は5日12時～6日23時59分まで実施している。

期間中は、対象施設の宿泊代金が10％以上割引になり、さらに予約時に「オンラインカード決済」を利用すると宿泊代金が最大10％オフになる。