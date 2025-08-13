µð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¥Ê¥¤¥¹¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¿¿Ãæ»á¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¡Ä¡Ö¤è¤¯¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝÃæÆü¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡3¡Ý0¤Î3²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇºÙÀîÀ®Ìé¤¬Êü¤Ã¤¿»°ÎÝÀþ¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ë¥µ¡¼¥É¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤È¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢1ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤ªÆóÎÝ»°ÎÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¥Ê¥¤¥¹¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÇµå¤â¤«¤Ê¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â³¤¯¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò°ì¥´¥í¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë