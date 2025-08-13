元AKB48美女、“泥酔事件”で大失態「超反省して1年間禁酒しました」
お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#7が12日に放送。#7では、スタジオゲストに元AKB48でタレントの河西智美が出演し、お酒での失敗談を語った。
【写真】泥酔事件を起こした当時の河西智美
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。シリーズを重ねるごとにSNSでの反響も拡大し、番組関連動画の総再生数は7億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組の1つだ。
スタジオでは、ゲストに元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈と元AKB48でタレントの河西智美が出演。お酒について「20代はかなり（飲んだ）」と語った河西は、AKB48時代の泥酔事件を告白。「ソロデビューして初イベントの前日、クリスマスシーズンでメンバー5〜6人と飲みに行った」と振り返った河西は、「飲み方も分かってないから、すごい飲んじゃって、起きたらサンタの格好のまま、片方靴を履いたままでベッドで死んでました」とまさかのやらかしを激白。「超反省して1年間禁酒しました」と明かした河西に、MC陣は驚きつつも「偉い」とコメントした。
また、アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋あいさつに行った際、「やり直しや！」、「そんな小さい声は聞こえんやろ！」と怒られた出来事を回想。「若いんだから元気にやる事が大事。（同じ）ホリプロから来ると楽しみにしていたのに他の事務所の子より元気がなかった」と和田が注意をした意図を知った河西は、「申し訳なさと悔しさといろんな感情で、エレベーターで号泣しました」と反省の念を明かしていた。
『愛のハイエナ season4』#7はABEMAにて見逃し配信中。
