車両の床下機器を保護するカバーが「走行中に落下」JR東海道新幹線の最新型「N700S」車両　掛川駅近くの線路脇で見つかる

ＪＲ東海道新幹線で、車両の床下に配置された機器を保護するカバーが、走行中に落下する事案が発生しました。



ＪＲ東海によりますと、８月１３日午前０時すぎ、東京都品川区の東海道新幹線の車両基地で夜間の車両点検をしていた係員が、最新型車両「Ｎ７００Ｓ」１編成の７号車で、車両下の機器を覆う保護カバーである「側カウル」が、１枚外れてなくなっているのを確認しました。



その後、静岡県の掛川駅近くの東海道新幹線上り線（東京方面）の線路脇で、夜間作業をしていた係員が、その「側カウル」を見つけました。





落下した「側カウル」はアルミ合金製で、縦８０ｃｍ・横６０ｃｍ・厚さ７ｃｍ・重さ約８．５ｋｇ。８月１０日の点検時には正常に取り付けられていたことが確認されていて、見つかった場所などから、８月１２日午前１０時すぎに「こだま７０８号」（新大阪発・東京行き）が掛川駅を発車した直後、低速走行していた際に落下したとみられています。当該の編成は８月１２日、東京駅に到着後、東京・岡山間を１往復したということです。「側カウル」が外れた部分の機器に異常はなく、今回の落下事案に伴うけが人もいないということです。ＪＲ東海は、落下原因を調べています。