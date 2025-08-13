関東信越厚生局麻薬取締部は１３日、東京都内の港に密輸された乾燥大麻約１トンを押収し、自称リフォーム業の女の被告（５１）（茨城県筑西市）らベトナム国籍の男女３人を麻薬取締法違反（営利目的輸入など）容疑で逮捕したと発表した。

国内で一度に押収された違法薬物の量としては過去最多だという。

発表によると、被告は何者かと共謀して５月２６日〜６月５日、海上輸送用コンテナに乾燥大麻約１０４６キロ・グラム（末端価格約５２億円相当）を隠し、ベトナム・ダナン港から貨物船で東京港に営利目的で密輸した疑い。他の男２人は６月１８日、栃木県内の資材置き場で、密輸された乾燥大麻を所持した疑い。３人は６〜７月に逮捕され、その後起訴された。

東京税関が「木炭」として輸入された段ボール箱約１５００個のうち２００個の中から、約５キロずつに小分けにされた乾燥大麻を発見。通報を受けた麻薬取締部が追跡し、栃木県内の資材置き場で荷物を受け取った男２人を現行犯逮捕し、乾燥大麻を押収したという。

荷物の最終的な送り先は大阪市内の業者だったといい、同部は、被告が国内の受け取り役の中心人物で、国際的な密輸組織が関与しているとみて調べている。