「もうこんなに大きくなって」内山信二の美人妻、家族ショットを公開！ 「可愛い2人のジャスミン王女」
タレントの内山信二さんの妻・琴さんは8月13日、家族用のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】内山信二＆美人妻＆娘たちの家族ショット
この投稿には「可愛い2人のジャスミン王女ですね」「姫みんなニコニコ」「可愛い過ぎです」「もうこんなに大きくなっていたなんて」「家族でいい思い出できましたね〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「#姉妹でジャスミン」同アカウントは「初めてのディズニーオンアイス」などとつづり、10枚の写真と1本の動画を公開。1枚目が内山さんと琴さん、そして2人の娘の家族ショットです。「#姉妹でジャスミン」とハッシュタグにあるように、娘たちはディズニーキャラクターのコスチュームに身を包んでいます。
「家族でお揃い」ショットも公開6月30日の投稿では「家族でお揃いだなんてなんてご陽気な家族なんだろ笑」とつづり、家族4人の写真を公開。同じ柄の浴衣や甚平を着用しており、仲の良さが伝わってきます。ファンからは「ママも娘ちゃんもみーんな美人さんだなぁ」「幸せいっぱいの姿に癒されます」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
