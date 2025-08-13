トラビス・ケルシー、テイラー・スウィフトと恋に落ちた経緯をシェア
テイラー・スウィフトとラブラブ交際中のトラビス・ケルシー。最新のインタビューで、テイラーとのロマンスについてコメント。恋に落ちた経緯を明かした。
【写真】トラビス・ケルシー、テイラー・スウィフトとのプライベート写真を初公開！
この度GQ誌の特集記事に登場したトラビスが、「彼女と一緒にいると、僕らも普通の人間だと思える。カメラが回っていない時、僕らはただの愛し合う2人なんです」とコメント。「外に出る度に追いかけられるし、話題の的だから、何か違うように思われている可能性がある。だけど、メディアに追われていたとしても、ごく自然な流れでした。自然に起きたことなんです」と語った。
トラビスはNFLのスター選手、テイラーは世界的な歌姫だが、2人の間には、共通点も多いそう。「僕らは2人とも、楽しいことが大好きで、周囲の人をありのまま受け入れる倫理観を持ち合わせている。そうした価値観を全て共有しています。だから、ロマンスが始まったんだと思います」。
スター同士ゆえに、分かり合えることも多いそうだ。「似た境遇の人と付きあった経験も、人に見られることや、公衆の面前で浮き沈みを経験することなどを理解してくれる人をパートナーに持ったのも、初めてでした。公演の後疲労困憊する彼女には、とても共感を覚えます。彼女は自分をアスリートだとは思っていないだろうし、自分はアスリートだと人に言うようなことも決してないと思う。だけど僕は、彼女の姿を見て来ました。彼女が身体に負荷をかけ、一生懸命努力する姿を見て来ました。感動的です」と語っている。
2人は、2023年9月に、テイラーがトラビスの出場する試合を観戦に訪れたことをきっかけに、交際が発覚。以来、それぞれのイベントに応援に駆け付けるなど、お互いをサポートして来た。そして先日テイラーは、トラビスが兄ジェイソンと配信するポッドキャスト『New Heights』に初めてゲスト出演することを発表。現地時間8月12日に公開された新エピソードの予告編で、新アルバムの発売を発表し、注目を集めている。
