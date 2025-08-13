ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は、Wi-Fi 6対応USB Wi-Fi子機「Archer TX30U Plus（Amazon限定モデル）」とUSB3.0対応SDカードリーダー「UA430D（オンライン限定モデル）」を20日に発売する。販売想定価格はそれぞれ4200円と1480円。

「Archer TX30U Plus（Amazon限定モデル）」

「Archer TX30U Plus」は、合計最大1800Mbpsの速度を提供するWi-Fi 6対応USB Wi-Fi子機のAmazon限定モデル。MU-MIMOなどの通信技術で、複数端末との同時接続や高負荷なネットワーク環境下でも安定した高速通信を実現したとのこと。混雑による遅延を抑え、快適なオンライン体験をサポートするとうたう。

Wi-Fi規格はIEEE 802.11a／b／g／n／ac／ax、Wi-Fi速度は1201Mbps（5GHz）＋574Mbps（2.4GHz）、アンテナタイプは高性能デュアルバンドアンテナ×2となる。

大きさは、43×13.5×78.1mm。保証期間は3年間。

「UA430D（オンライン限定モデル）」

「UA430D」は、デュアルスロット搭載のUSB3.0対応SDカードリーダーのオンライン限定モデル。USB Type-CとUSB Type-Aのポートを1つずつ搭載し、AndroidやiOS、iPadOS、Windows、macOS、Linux OS、ChromeOSデバイスに接続して利用できる。

大きさは、75×22.9×9.3mm。USB Type-CとUSB Type-Aのポートを1つずつ搭載する。SDスロットとmicroSDはUHS-I規格、最大200MB／秒、最大2TBを備える。保証期間は1年間。