¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¿·Ê¹¼ÒÌ¾¾è¤ê¸½¶â1000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤ 62ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá
¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤¤¤Ã¤ÆËÉÉÜ»Ô¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤«¤é¸½¶â1000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆËÉÉÜ·Ù»¡½ð¤Ï13Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤Î62ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µþÅÔ·´¤Î62ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢7·î28Æü¤ËËÉÉÜ»Ô¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¡¢¿·Ê¹¼Ò¤òÌ¾¾è¤ê¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç´óÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸½¶â1000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¿·Ê¹¤Î´«Í¶¤òµá¤á¤¿¤éÁê¼ê¤¬¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À°Ê³°¤«¤é¤â½¸¶â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£