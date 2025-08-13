タレントの大西ライオンが１３日、東京・西池袋で自身がプロデュースする貸し切りシミュレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフ Ｐａｒｔｙ Ｌｏｕｎｇｅ」（９月１日オープン）のプレオープン記念取材会に出席した。

ゴルフ歴１５年、最高スコア６９、お笑いとゴルフの仕事の比率は「１対９」と語るほどのゴルフ芸人である大西。昨年からゴルフ仲間の天竺鼠・瀬下豊に「ゴルフで何かしたい」と相談し、念願のシミュレーションゴルフ店が完成した。マスターズトーナメントをイメージした白と緑の内装を見渡し、「めちゃくちゃいいですね。大きい声出すこともできる。池袋はゴルフ熱が高いですから」と声を弾ませた。

この日は、ＶＩＰプラン第１号会員のお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇とゴルフ歴２年の芸人・ＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯが来店。約５００万円で購入したシミュレーションゴルフの機材を用いて４人でラウンドを回った。初っぱなで打ち損ねた吉村は「あまりいい施設じゃないです」と“八つ当たり”しつつも「年々暑くなってゴルフのシーズンが短くなっている。ここを利用していただけたら」。口下手な大西に代わってＰＲした。

２４時間営業。プレミアムプラン（月額４万９８００円）とＶＩＰプラン（月額９万９８００円）の２種類のプランを用意している。１回につき最大利用人数８人。飲食の持ち込みもＯＫ。ゴルフクラブは、店舗に用意してある。自慢の設備に「心配ないさ〜！」とおなじみのギャグでアピールした。

吉本所属のゴルフ芸人も派遣が可能で、大西と瀬下のレッスンを体験することもできるという。大西は今後、吉本ゴルフ芸人の派遣を増やしたいといい、「東野（幸治）さんと蛍原（徹）さんと原西（孝幸）さんに来て欲しい。料金変わるかも」と、ゴルフ仲間の先輩たちにおねだり。

全英オープンで山下美夢有が優勝したばかりで、ゴルフ熱が高まっている。大西は「いつか全英で解説がしたいです。青木功さんみたいになりたいです」と大きな夢を掲げると、吉村が「青木さんは偉大な功績を残したんだからな！」とまっとうなツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。