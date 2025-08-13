トルクフルでスムーズ、サイレントなHV

欧州で人気が下火のディーゼルエンジンだが、これまでSUVを中心に選ばれてきた理由は容易に理解できる。トルクフルでスムーズ、ずっとサイレントになった最新ディーゼル・ハイブリッド（HV）は、新しいQ5にもぴったりだ。

エンジンオイルが冷えた状態では、ガラガラガラとノイズが小さくない。だが車内で過ごしている限り、ほぼ耳には届かない。実際、市街地など低負荷時には頻繁にエンジンがストップするが、ノイズが気になることは殆どない。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

2.0L 4気筒ユニットは、203psと40.7kg-mを発揮。0-100km/h加速は7.1秒で、ディーゼルエンジンを積むマツダCX-60やハイブリッドのレクサスNXより鋭い。駆動用モーターが効果的で、50km/h程度からの中間加速では、更に差が付く。

駆動用モーターとディーゼルエンジンとのバトンタッチも、終始シームレス。7速デュアルクラッチATの変速も滑らかだ。

操縦性と洗練性の好バランス

回生ブレーキが実装され、運動エネルギーを最高25kWで回収可能。ペダルの感触を線形的にするべくバイワイヤ制御を採用し、ソリッド感は高くないが、安定した制動力を引き出しやすい。濡れた路面での制動距離も、充分短いようだ。

近年は特に、ダイナミックな方向性を強めるアウディらしく、操縦性と洗練性のバランスは素晴らしい。ステアリングは可変レシオで、クイック気味ながら、すぐに慣れる範囲。適度な重み付けで、負荷が増すとフィードバックも伝わってくる。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

重量配分は前寄りながら、回頭性は機敏。トラクションも素晴らしい。リアアクスル主導ということはないものの、四輪駆動で安定感には感心する。

運転支援システムは高機能で、動作も安定。アダプティブ・クルーズコントロールに車線維持支援、衝突被害軽減ブレーキ、ドライバー監視、制限速度警告などフル装備状態といえ、オフにするのも難しくない。

設置感を重視したエアサス 燃費は振るわず

試乗車にはエアサスペンションが組まれていたが、宙に浮いたような制御ではなく、設置感が適度にあり好ましい。モード間での変化度は小さく、コンフォート・モード時はもう少しソフトでも良いかもしれない。

試乗車は20インチ・ホイールを履いていたが、細かな凹凸をしっかり吸収。減衰特性も良好で、エアスプリングにありがちな、不自然な揺れは生じない。車内の遮音性も、トップクラスに優れている。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

燃費は、カタログ値で15.6km/Lと振るわず。普段使いに近い環境で試乗した限り、21.6km/Lまで伸びていた。市街地の移動が中心なら好燃費を得られそうだが、ディーゼルエンジンは長距離向きではある。

お値段は、英国では同クラスのドイツ製ライバルとほぼ横並びで、5万5660ポンド（約1085万円）から。上質な内装の、CX-60のお手頃さが際立つともいえる。

期待以上でなくても、競争力は間違いない

新しいディーゼルHVを得た、3代目Q5。アウディは燃費より動力性能を優先させたのか、燃費が伸びないのは惜しい。先代を超えてはいないインテリアも、訴求力をプラスするものとはいえない。

とはいえ走りは軽快で、乗り心地と操縦性のバランスが好印象。インフォテインメント・システムは直感的に操作でき、扱いやすい。期待以上の進化ではないかもしれないが、このクラスで俯瞰した時、Q5が高い競争力を持つことは間違いないだろう。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

◯：ハンサムなスタイリング スムーズなハイブリッド 操縦性と洗練性の好バランス

△：燃費がいまひとつ 先代を超えていない内装

アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）のスペック

英国価格：6万3130ポンド（約1231万円／試乗車）

全長：4717mm

全幅：1900mm

全高：1647mm

最高速度：225km/h

0-100km/h加速：7.1秒

燃費：15.6km/L

CO2排出量：165g/km

車両重量：1955kg

パワートレイン：直列4気筒1968cc ターボチャージャー＋電気モーター＋ISG

使用燃料：軽油

最高出力：203ps

最大トルク：40.7kg-m

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック（四輪駆動）