函館競輪場で８月１２日から６日間争われているＧ１・第６８回オールスター競輪の企画として、「レジェンドナイト 競輪×競馬」が１３日、札幌市の飲食店「スタンピーズ カフェ＆ダイニングバー」で開催された。

スポーツ報知評論家の元競輪選手・村上義弘氏とＪＲＡ所属の武豊騎手が登場。「カリスマ」と呼ばれ１２、１６年の２度競輪グランプリを制しＧ１・６勝を誇る村上氏、歴代最多ＪＲＡ４６０２勝、Ｇ１・８４勝を挙げる武豊騎手のレジェンド２人による共演に、抽選で参加した６０人のファンが歓声を送った。

２０年来の仲だという２人。互いの印象を聞かれ、村上氏が武豊騎手に対し「本当にこのまんま。これだけのレジェンドなのに、誰にも分け隔てなく僕の後輩もかわいがってもらっている。人間の器が大きい」と感謝を口にすると、武豊騎手は「ひと言でいうと、かっこいい。選手同士のつながりとかも大切にしていて、少し後輩には厳しすぎる雰囲気もあったけど、それも相手のことを思ってのこと。すごくいいなと思っている」と村上氏を絶賛した。

ファンから武豊騎手に対し「もう一度乗ってみたい馬とレースは」という質問が投げかけられると、「ディープインパクトで凱旋門賞にもう一度乗りたい。やっぱり、悔しさがぬぐえないですね」と率直な気持ちを吐露。また、昨年引退したドウデュースに対して「常に頭のなかにいた。特別な馬です」と思いを語った。