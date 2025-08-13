１０日に肺炎のため８１歳で死去した元サッカー日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの告別式が１３日、大阪府内で営まれた。日本サッカー協会前会長の田嶋幸三氏、メキシコ市五輪銅メダルメンバーの横山謙三氏、親交の深かった俳優・松平健氏が弔辞を務めた。

＊ ＊ ＊

田嶋氏は「天性の点取り屋。世界と伍（ご）して戦えるストライカーは、残念ながらまだ釜本さんだけだろうなと」と故人をいたみ、「私たちはその功績を胸に刻み、これからのサッカーの発展に尽くして参ります。体がでかくて、声も大きくて、威圧感もあって、怖い大先輩ですが、サッカーを愛し、本当に優しい人でした」と声を震わせた。

７ゴールを挙げ、得点王に輝いたメキシコ市五輪での釜本さんの雄姿は、サッカー少年だった田嶋氏にとって憧れだった。筑波大１年時に関東大学リーグ得点王に輝いた際には、早大で４年連続で得点王となった釜本さんの“再来”として、メディアに騒がれたこともあったという。「川淵さんがおっしゃっていました。釜本２世と呼ばれたやつは何人もいるが、釜本さんに追いついたやつはいないと。私もその１人となったことを、光栄に思わないといけないと思います」と語った。

戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」。親族によると「サッカー選手の英雄として、試合を勝利へと導き、光り輝く記録を残し、また指導者としても選手を教え導いた人」として、その傑出したキャリアをたたえる１１文字となった。