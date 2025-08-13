実際はフルへ近いディーゼルマイルドHV

バッテリーEVは種類が増えても、内容は均質化しているように思える。だがマツダのように、それへ抗おうとするメーカーもある。アウディも同様らしく、売れ筋のファミリーSUV、新しい3代目Q5ではディーゼルエンジンが継投された。

環境規制へ対応すべく、マイルド・ハイブリッド（HV）というカタチで。2025年末には、プラグインHVも登場予定だ。ブランドで、EVの旗振り役となっているのはQ6 e-トロンな一方、エンジンで走るSUVを求める人も少なくない。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

ディーゼルでHVと聞くと、新旧混合の技術のように思えるものの、実際はうまく機能する様子。そもそもアウディはマイルドと呼ぶが、実際はフルHVへ近い内容といえる。

エンジン側のスターター・ジェネレーター（ISG）に加えて、24psと23.4kg-mを発揮する駆動用モーターを、7速デュアルクラッチATに内蔵。トルクが太く、軽負荷時にはある程度の距離を軽油を燃やさず走れる。

過度な主張がなくハンサムなスタイリング

プラットフォームは、フォルクスワーゲン・グループのPPC。アウディらしくエンジンは縦置きされ、一部の市場では前輪駆動も選択できる。英国仕様の場合、クワトロ・ウルトラと呼ばれる湿式多板クラッチ式の四輪駆動が標準になる。

エンジンの搭載位置は前寄りで、BMW X3やメルセデス・ベンツGLCなどより、車内空間を広く確保できたと同社は主張する。サスペンションは、一般的なダンパーとコイルのセットが標準。Sラインやエディション1では、硬めのスポーツサスが組まれる。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

上位グレードでは、アダプティブ・エアサスも選択可能。英国では、1725ポンド（約34万円）のオプションだ。

スタイリングは、過度な主張がなくハンサム。ボディスタイルは、通常のワゴンタイプに加えて、クーペ風のスポーツバックもラインナップする。ディーゼルエンジンの場合、テールパイプが長方形の2本出しになる。SQ5では、楕円形の4本出しだ。

2代目から様変わりした内装 S5などと共有

インテリアは、2代目Q5から様変わり。ブラシ仕上げのアルミ製トリムは姿を消し、グロスブラックのパネルが大きな面積を占めている。ダッシュボード上には、2画面が連続したモニターパネルが載る。

内装の多くは、Q6 e-トロンやS5などと共有。同じセグメントのモデルとして、一貫性を醸し出したいという狙いがあるようだが、コスト削減の思惑もあるはず。質感は、先代以上とはいえないだろう。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

運転姿勢は、サルーンへ近く好ましい。シートは座り心地が良く、身体をしっかり支え、調整域も広い。だが従来的な高級感を車内へ期待するユーザーは、マツダCX-60の方へ惹かれるかもしれない。レクサスNXの車内にも、似たテイストがある。

後席側の空間は、このクラスでは狭い側だろう。エアコンの送風口やUSBポートなどが備わるが、高身長の大人には少し窮屈かも。背もたれは60：40の分割で倒せ、リクライニングも可能だ。

操作性が良いアンドロイドがベースのMMI

車内のハードボタンは限定的。エアコンやシートヒーター、ドライブモードの変更などはタッチモニターで行うが、基本的にはワンタップで済む。ドアのグラブハンドル前方には、タッチセンサー式のスイッチパネルがある。

インフォテインメント・システムはアウディ最新のMMIが実装され、アンドロイドがベース。洗練されたインターフェイスデザインで、操作性は良い。ショートカットキーが並び、メニュー構造を理解しやすく、反応も素早い。



アウディQ5 TDI クワトロ（英国仕様）

エディション1 グレードの場合、助手席の正面にもタッチモニターが据えられる。他の上位グレードでも追加費用で組めるが、通常はシンプルなグロスブラックのパネルになる。

荷室容量は、ウインドウの下辺までで520L。同クラスでは狭めな方ながら、床下にも収納はある。エアサスペンションを組むと、車高を落とすボタンが後方へ追加される。

