¡Ú¹Åç¡Û¥Ô¡¼¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÇÀÛ¼éÏ¢È¯¡ÄÂçÀ¥ÎÉ¤¬£³²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤â£²¼ºÅÀ¡¡£³¼ººö¤Ë¼«¿È¤ÎË½Åê¤âÍí¤à
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤ÎÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤¬¡¢£³²ó¤Þ¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢£²ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£°¡½£°¤Î£³²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î£¹ÈÖ¡¦¹â¶¶¤ÎÂÇµå¤ò»°ÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢Â³¤¯¶áËÜ¤ÎÂÇµå¤Ï°ìÎÝ¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤¬¸å°ï¡£Ìµ°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢ÃæÌî¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë£±»à»°ÎÝ¤«¤é¼«¤é¤ÎË½Åê¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¶áËÜ¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¸å¡¢ÃæÌî¤Îµ¾ÂÇ¤ò½èÍý¤·¤¿¥â¥ó¥Æ¥í¤Î¶õ¥¿¥Ã¥Á¡ÊµÏ¿¤Ï°ì¼º¡Ë¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ï¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¤ÎÂÇµå¤òÆóÎÝ¡¦Á°Àî¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¤ÆÊ»»¦¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥¹¡ÊµÏ¿¤ÏÆó¥´¥í¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Á´°÷¤¬¶»¤Ë¡Ö£Ð£å£á£ã£å¡×¡¢ÇØÃæ¤Ë¡Ö£È£É£Ò£Ï£Ó£È£É£Í£Á¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡Ö£¸¡¦£¶¡×¤Îµ²±¤ÈÎò»Ë¤Î·Ñ¾µ¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸£¶¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£