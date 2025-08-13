アメリカ出身の小説家が、日本の「救急外来」で突きつけられたこと

2025年上半期、第173回芥川賞の候補に『トラジェクトリー』が選ばれ、大注目されている、グレゴリー・ケズナジャットさん。

1984年生まれの著者は、英語を母語としながらも日本語で小説を執筆する作家です。2007年、クレムソン大学を卒業ののち、外国語指導助手として来日。2017年、同志社大学文学研究科国文学専攻博士後期課程修了し、現在は法政大学にて准教授を務めています。2021年、「鴨川ランナー」にて第２回京都文学賞を満場一致で受賞し、デビュー。2023年には「開墾地」で芥川賞候補に。

著者の小説の原点はどこにあるのでしょうか。それが感じ取れる初めてのエッセイ集『言葉のトランジット』が、2025年８月21日に刊行となります。

旅に出かけ、いくつかの「言葉」というレンズを通して見えてきた景色とは……。

24のエッセイから、一篇を特別に抜粋して公開します。

ネタ集め

振り返ってみると、やはり急いでいたのがいけなかった。

二〇二四年最後の講義が終了したところだった。よい冬休みを送るようにと学生たちに伝えた後、僕はキャンパスを出て駅に向かった。秋学期は予想以上に忙しく、目の前の仕事を片付けることだけで常に頭がいっぱいだったので、やりたいことが溜まっていた。講義も業務も一切ない二週間の休暇が一歩先に広がっていることを思い、わくわくした気持ちを顔に出さないように努力して早足で歩いていた僕は足下に注意を払っていなかった。そこで失敗した。

キャンパスの近くに緑道がある。木々の間を貫く歩道は自然な石を思わせるような、やや形が不均等な敷石でできている。躓いたのはその敷石のせいだと言いたいけれど、実際は自分の先天的な不器用さがタイミング悪く現れてきただけだろう。

早歩きをしていたので、転倒したというよりも、地面へ目掛けて飛んだといったほうがいいかもしれない。瞬時に両手を突き出した。右手は間に合ったが、荷物を握っていた左手を出し損ねた。顔面の左側が歩道に当たり、その粗い表面の上を少し滑っていった。

慌てて立ち上がると、通りすがりの人が声をかけてくれる。

「大丈夫ですか」

「ああ、大丈夫です」と、コートについた砂埃をはたきながら返事する。膝頭の痛みからすると皮膚を擦り剝いたのだろう。最後に膝を擦り剝いたのはいったい何歳のときだっただろう。服が破れていないか、下方に目をやる。すると大粒の雨のようにぽつぽつと地面に落ちて広がっていく赤い液体に気がつく。

「あっ、顔が……」

相手は口を開けたままこちらの顔をぼうっと見ている。僕が片手を顔に当ててみると、掌が即座に赤黒く染まり、大粒の血が手首を伝ってセーターとシャツの袖に染み込む。

「あ、すみません」

自分がなぜ「すみません」なんて言っているのか、よく分からない。

自慢にはならないけれど、実を言うと頭の傷には慣れっこになっている。高身長の人間は日本の建築家とデザイナーの想定外にあったようで、やや猫背になってきているくらい、僕は日々頭を下げたり引いたりしながら歩いている。駅の天井、バーの階段、京町家の梁、大江戸線の網棚、お寺の門……、頭をぶつけた場所は無数にある。今回は頭の痛みは殆んどないのでそれほど強打しなかったことが分かり、少し安心する。ところが出血は初めてだ。やはり慌てる。

額から噴水のように勢いよく迸っている血に手を当てた。こういう時は傷口を圧迫するとよいと昔どこかで学んだが、頭を打った瞬間にそんな情報は吹き飛ばされていたらしい。怪我を負った動物のように僕は傷口を隠して、とにかくその場所から逃げようとした。

道路の向こう側にある建物が視界に入り、「急患入口」という字が見える。なんとも幸運なことに病院だ。いや、本当に幸運ならそもそも転倒していないだろうが、どうしても事故に遭わなければいけないなら、病院の前がベストだろう。地面に点々と血痕を残しながら急いで道路を渡り、病院に入っていく。

救急外来の受付に警備員が座っている。

「あのう、今、病院の前で転んでしまいまして……」口から出てくる言葉がなんとなく滑稽に聞こえる。パニック状態なのに、なぜか丁寧に喋っている。これ以上説明させないで。顔を見て察してくれ。

ようやく顔を上げてくれた警備員がさっと立ち上がる。「あ、ちょっと待って」と言い、そして後ろに向かって呼びかける。「先生、ガイジンさんが」

おいおい。別に間違っていないけど、低予算ホラー映画並みに血まみれになっているこの顔を見て最初に頭に浮かぶのがそこかよ。「先生、怪我人が」とか「先生、顔から血が吹き出して我々の床を汚している人が」とか、より適切な表現はいくらでもあるじゃないか。こんな状態になっても「ほう、彫りが深くて鼻が高いのう」としか認識されないことが何か悪ふざけに思えてしまう。

どこからか現れた看護師が僕を寝台まで案内してくれる。気がつくと白衣を纏った三人が僕を囲んで眩しい光で傷口を確認している。切れたのは左眉毛の上の皮膚だ。この辺りには毛細血管が蜘蛛の巣のように広がっているそうで、切れてしまった時の出血は凄まじい。ボクシングの試合でよく見る怪我だ。マイク・タイソンやマニー・パッキャオの一発を顔に食らってすぐさま血まみれになったボクサーは少なくないだろう。しかし僕を打ち破ったのは世界王者ではなく、単なる地面だ。

医者はやや心配そうに僕の眼球に傷ができていないかを確認するが、大丈夫そうだ。顔面で固まり始めている血液を拭き取ると、皮膚が切れたのは眉上と鼻先と顎の三ヵ所だけだと分かる。彫りの深さに救われたということか。

麻酔を打たれ、傷口の縫合が始まる。たった三針で、処置はすぐに済む。看護師が鏡を渡してくれて、ＣＴスキャンを準備するために部屋を出ていく。一人になった僕は初めて傷を見る。拭き切れなかった土と血が皮膚や髪の毛にこびりついていて、かなりひどい様だ。傷跡は残るのだろうか。まあ、ポジティブに考えよう。この額の傷で、来年のハロウィーンはハリー・ポッターの仮装が楽勝でできる。でもちょっと古いし、やはりやめようか。

不幸は小説のネタになる？

なんとなく手持ち無沙汰で、少し不安で、デニムからスマホを取り出して顔写真を撮り、友人に送信する。返事はすぐに来る。

〈おお、今年の年末はアメリカで過ごしていたのか〉

〈顔が痛いから笑わせないで〉

状況を簡潔に説明する。

〈まあまあ落ち込むな。おまえなら小説にできるじゃない〉

ふとアメリカの作家フィリップ・ロスの言葉を思い出す。作家に悪いことが起こるというのはあり得ない。なぜなら何があってもネタになるからだ。それを文字通りに受けとって、今日の事故もネタとして捉えることができるのだろうか。ありのままの現実を記録しただけでは、物語は生まれてこないものの、視点を工夫したり、ある側面を強調したり、ある側面を最小限にしたりすると、そのうち原石だったネタが小説に使えそうな材料に磨かれていく。

救急外来の診察室を見回してみる。病院というだけで、ある種のドラマ性を感じる。裁判所や警察署などと同様に、小説やドラマでたびたび出てくる舞台なので、実際に自分で足を踏み入れたことがなくても、なんとなく馴染みがある。エンターテインメント作品によって僕の頭に刷り込まれた典型的な物語がすぐに浮かんでくる。難病を奇跡的に治療する名医。仲間とともに仕事をして徐々に成長していく新入りの看護師。闘病しながら疎遠になっていた親戚との和解を果たす患者。「病院」という言葉が文章に出てくると、今までいろんな作品から拾い上げてきた物語が勝手に付随してくる。

だが僕の事故はどうだろう。うっかり転倒して顔に穴を開け、意図せず自分の血を緑道のあちこちに撒き散らすことは、一個人にとってははっきりと記憶に残る大事件だが、物語になるかどうかというのは別問題だ。まず、偶然性があまりにも著しい。転倒することに前触れはなかったし、登場人物（つまり僕）の内面とあまりにも無関係な出来事だし、読者の中に多少の同情が湧き起こったとしても、それ以上響くものはない。物語にはより重層的な要素が必要だ。行動と比喩がいい案配に響き合って、好都合の偶然にならない程度の意外性があって、最初から引いてきた数本の線が、分かりやすい結末を回避しつつ、しかし最後にしっかりとまとまってくるような、何らかの納得感を与える構成がないと成り立たない。

さらに厄介なのは、この登場人物が「外国人」であることだ。「病院」と同じように、この言葉が登場するだけで、既存の物語が付随する。いや、直接「外国人」を登場させなくても、カタカナの著者名によってそれらの物語はすでに召喚されている。ただ「病院」と違って、この「外国人」に付随する物語の数は限られていて、多くの場合は「外国人が見た我が国」のような、あまり目新しさも面白みもない題材になってしまう。

たとえばさっきの警備員とのやりとりを強調すれば、ある種の物語が成り立つだろう。怪我人としてではなく、ガイジンとして認識された際に、僕は少し侮辱されたと感じたのではないか。見出しが目の前に浮かんでくる。「アメリカ人が語る、怪我した外国人に対する現代日本社会の冷たさ」。こんな話に強く反応する読者はいるだろう。

あるいはこんな方向はどうだろう。救急外来の診察、傷口の縫合、抗生物質の処方箋など、すべて合わせても自己負担額は一万円を切っていた。アメリカで事故に遭った友人の話を思い出す。救急車に迎えに来てもらうだけで数百ドル、治療はさらに数千ドルかかるそうだ。急に難病にかかった他の友人は、健康保険に入っているにもかかわらず治療費のために破産にまで追い込まれてしまった。そう思うと、こんな風に低価格で丁寧なケアを受けている自分はやはり恵まれているのではないか。別の見出しが見えてくる。「アメリカ人が語る、日本が世界に誇る医療水準の高さ」。このような話を読んで、安心する読者もいるだろう。

しかし僕がここで語ろうとしているのはそのどちらの話でもない。

日本語を母語としない者として日本語を使って物語を書くと、最も難しいのは文法でもなく語彙でもなく、既存の物語との格闘になる。新たな視点から日本のことを見せてほしいという、常にある暗黙の要求にどう対応するか。日本社会の非難や賞賛に着地することなく、ただ一人のやや不器用な外国人が、まったくの偶然で緩い敷石に躓いて怪我するという極めて私的な物語は成り立つのか。成り立たせるためには、どのような戦略が可能なのか。

考えるだけで頭が痛くなる。だがそれは怪我のせいかもしれない。

ようやく処置が終わり、僕はすでに閉まった病院を出ていく。医者はしっかりと止血してくれたが、僕は相変わらずひどい姿をしている。顔のマスクに隠されていない部分にガーゼと絆創膏が貼ってある。服は土と血痕だらけだ。いつものように駅に向かって歩き出すが、途中で止まる。やはりこんな状態で電車に乗ることはできない。

方向を変えて大通りへ向かう。ここならタクシーを拾えるはずだ。「空車」の表示を見るたびに手を上げるけれど、数台が素通りする。無理もない。ヘッドランプに照らされた僕の姿を見た運転手はいったいどのような物語を想像しているだろう。だがそのうち一台が速度を落とし、僕の前に止まってくれる。ドアが自動的に開き、運転手がこちらへ振り向く。

「どちらまで行かれますか？」

怯むことなく、余計な質問をすることもなく、ごく普通に尋ねてくれる。その気遣いはとてもありがたい。

〈初出：エッセイ「ネタ集め」：2025年1月20日／群像web〉

芥川賞候補作家グレゴリー・ケズナジャットによる小説の核をつくる原点的エッセイ