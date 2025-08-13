頭が真っ白に…母子手帳と保険証を紛失。お金で買えない“思い出”まで失った【ママリ】

外出先で母子手帳と保険証を落としてしまった

めっっっっっちゃ落ち込んでいます……😔😔😔

下の子の母子手帳と保険証を紛失してしまったかもしれません…💦数日前に無いことに気づき、一生懸命探してますが見つかりません💦💦最後に使ったのは先月末予防接種の時です。

再発行するしかないですよね😢母子手帳失くす人なんていないですか？保険証は再発行しても別にいいんですが、母子手帳は妊娠時からぎっしり書いてたし、写真もたくさん貼って思い出いっぱいなのに、そんな大事なものを簡単に失くしてしまった自分が情けないです…。とりあえず注射後に立ち寄った場所に電話で落し物で届いてないか聞いてみるつもりです。 出典：

qa.mamari.jp

子連れでのお出かけでうっかり落とし物をした経験がある人もいるのではないでしょうか？アプリ「ママリ」には、外出先で大切なものを紛失したとの投稿がありました。投稿者さんは、子どもの予防接種を受けた帰りに母子手帳と保険証をなくしてしまったそう。再発行はできるものの、母子手帳には子どもの成長記録をたくさん書いていたらしく、ショックがかなり大きいようです。

子どもを連れての外出だと荷物が多いうえにバタバタしてしまい、忘れ物や落とし物をすることがありますよね。



投稿者さんが外出時に紛失したのは、子どもの大切な母子手帳と保険証。特に母子手帳は写真を貼ったり子どもの成長記録をを細かく記入したりしていたため、思い出がなくなってしまったことをとても悲しんでいます。

母子手帳や保険証を再発行したとの声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には投稿者さんと同じように「紛失して再発行した」という人もいました。

私1番上の子の母子手帳なくしました😭

本当ショックですよね😢

はじめてママリさんぎっしり記入されていたなら尚更悲しいと思います😭

私は思い当たるところ探しまくりましたが出てこなかったので再発行してもらいました😱 出典：

qa.mamari.jp

母子手帳は赤ちゃんのときだけでなく、小学生や中学生のときの予防接種も記録するため、紛失した場合は再発行しましょう。



母子手帳がないと、予防接種の費用が自己負担になる可能性があります。なお、再発行するには母子手帳を受け取った自治体での申請が必要です。申請時の持ち物は、各自治体に問い合わせて事前に確認しておくと手間が少なく済みますよ。



他には、「落とし物として届けられているかも」との声もありました。

母子手帳と保険証なら大事な物って分かるので落とし物として見つけてくれた人が届けてくれそうな気がしますけどね😖

大事なものをなくしてしまったらショックですよね😭

無事に見つかりますように🙏 出典：

qa.mamari.jp

母子手帳と保険証は大切なものだとひと目でわかるため、親切な人が届けてくれているかもしれません。紛失したことに気がついたら、心当たりのある場所を戻って探すだけでなく、落とし物を集めている場所も確認するようにしましょう。



子どもの成長記録をたくさん書いた母子手帳をなくしてしまうのは、とてもショックなことですよね。再発行はできますが、投稿者さんの思いがいっぱい詰まった母子手帳と保険証が見つかることを祈っています。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）