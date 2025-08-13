¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¢¼óÁê½ÐÇÏ¤Ê¤é»Ù±ç¡¡ºÇÂ¦¶á¤ÎÀÖÂôºÆÀ¸Áê
¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï13Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿äÁ¦¿Í¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¡ØÀÐÇËÂç¾·³¡Ù¤ò»Ù¤¨¤ëÉû´±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì²ó½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÀÖÂô»á¤Ï¼óÁê¤ÈÆ±¤¸Ä»¼è¸©Áª½Ð¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÇ¤´ü¤¬3Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤È3Ç¯¤ÏÌ³¤á¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀÅÞ¤Î»ö¾ð¤ä¹ñÌ±¤Î¹Í¤¨¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£