¡¡¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Ï13Æü¡¢7·î¤Î»²±¡ÁªÅê³«É¼ÆüÁ°¤ËÆ±»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÌ±¸¢²óÉü¤ÎÄÌÃÎ¤òÂÕ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤ÏÅêÉ¼¤Ç¤¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬ÁªµóÅöÆü¤Ë¡ÖÅêÉ¼ÉÔ²Ä¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤¿¤¬ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¤Ï2¿Í¤Ë¼Õºá¤·¡¢º£¸å¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î7Æü¡¢¹â¾¾ÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤«¤é¤Î7·îÊ¬¤ÎÄÌÃÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÁªµóÁ°¤ËÃËÀ1¿Í¤¬¸øÌ±¸¢¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áª´É¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£4·î°Ê¹ß¤ÎÄÌÃÎ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤âÆ±ÍÍ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´ÇìÌÀ¹À»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£