俳優・グラドル・アイドルとして存在感を示している豊田ルナさんが、『週刊SPA!』のグラビアと小説のコラボ企画「このあと、どうする？」に登場。人気小説家・人間六度さんが書き下ろしたシナリオをもとに、夏の一夜を切り取ったストーリー仕立てのグラビアを表現しました。



【写真】豊田ルナさん、過去イチの美くびれ

今回の企画は、花火大会に誘った会社の後輩と二人きりで過ごすという、どこか懐かしくも切ないシチュエーション。浴衣姿で現れた豊田さんは、花火の音を遠くに聞きながら、浴衣を脱いでいくという展開です。夏の空気と繊細な感情を豊田さんは全身で表現しています。（撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：田村直子 スタイリング：MELON）



【豊田ルナさんプロフィル】

2002年生まれ、埼玉県出身。ミスマガジン2019グランプリ受賞をきっかけにグラビア界に本格進出し、ドラマ『ウルトラマントリガー』などでも活躍。現在はアイドルグループ「AND CaaaLL」のメンバーとしても活動中。最新情報はX（@Runa_Toyoda0717）



【人間六度さんプロフィル】

1995年、愛知県生まれ。日本大学藝術学部文芸学科卒業。’21年『スター・シェイカー』で第9 回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞。最新刊『オーバーライド』（一迅社）が発売中。最新情報はX（@rokudogobu）