【義妹の子が地獄製造機】嘘でしょ！幼馴染いじめていた犯人が目の前に？＜第13話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第13話 いじめの犯人？
【編集部コメント】
カズエさんはマキちゃんは加害者に仕立て上げられた被害者だと言いますが、マキちゃんの態度を見るとそうは思えません。マキちゃんは加害者なのか、それとも加害者に仕立て上げられただけなのか……。判断をするには証拠が必要ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
