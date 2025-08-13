のんが、11月30日にビルボードライブ横浜にて開催されるライブ『Play Like Kids♡』に出演することが決定した。

（関連：草磲剛＆のん、重なり合う境遇と姿勢 YouTubeコラボで語られた“自力”で走り続けること）

すでに出演が発表されていたのは、コレサワ、ヒグチアイ、ひぐちけいの3組。プライベートでも仲良しの親友たちによる「一緒にライブをやりたい！」という想いを実現すべく、ひぐちけいが発起人となり、一夜限りのスペシャルライブが開催される。ここにスペシャルゲストとして、のんも加わることが決定。ひぐちけい率いるホストバンドにボーカリストたちがジョインし、特別なコラボレーションを繰り広げる。なお、さらなるゲストも追加発表予定だ。

のんにとって、ひぐちけいは音楽活動に欠かせない相棒だという。9月3日にリリースされるのんの3rdアルバム『Renarrate』には、全10曲にひぐちけいがギター、編曲、作曲、作詞で参加。さらに作詞は樋口愛（ヒグチアイ）、作曲はひぐちけいによる、“樋口姉妹”が手がけた楽曲「クライミー」が収録される。

本日8月13日より、のんオフィシャルファンクラブ『Non Knock』会員を対象としたチケット最速先行がスタート。受付は8月15日23時59分までとなる。同時に、コレサワ、ヒグチアイのファンクラブでも最速先行が受付中。8月22日12時よりClub BBL会員／法人会員先行が行われ、8月29日12時に一般発売がスタートする。

・ひぐちけい コメント

このたび、初の自主企画『Play Like Kids♡ with ひぐちけい、コレサワ、のん、ヒグチアイ』を開催させていただくことになりました！今年の1月、編集者・音楽ライターの矢島由佳子さんに相談して、Billboard Liveでやってみるのはどうかな？と提案いただき、Billboard Liveのみなさんのご協力もあり、開催できることになりました。本当にありがとうございます！

この企画を立ち上げたのは、お仕事で出会った大切な仲間たちが（産まれた瞬間から出会った仲間もいる）、人間性がとても素敵で、大好きで、みんなに紹介したかったからです。お仕事で見せる姿以外も、こんなに素敵な人たちなんだよって教えたかったからです。優しくて、無邪気で、音楽が好きで、パフォーマンスが好きで、子どもの頃の気持ちのまま大人になったような人たちが、私はとても好きです。一緒に演奏してくれるメンバーも、そんな仲間たちに声をかけました（Dr. ナガシマタカト、Ba. なかむらしょーこ、Key. 北村真奈美）。Play Like Kids、子どものように遊び尽くして、ヘトヘトで早寝しちゃうような日になればいいなと思います。

のんちゃんは、私にとって、同じ青春を現在進行形で過ごしている仲間だと思います。一緒に曲を作って、ギター弾いて、ライブして……この曲良くない！？うちら天才じゃない！？って何度も言い合ったりして。笑自分の音楽人生の中で、夢を叶えてくれた、大切な人です。

コレちゃんは、好きなものが一貫しています。かわいいもの、ピンク色、かわいいもの、ピンク色……笑好きなものが変わらない人ほど信用できる人はいないです。きっと子どもの頃からなにも変わっていないだろうし、これからも変わることはないだろうと思います。ギタリストとして成長させてくれた大切な人です。

アイちゃんは、産まれた時から一緒にいて、本当に本当に大切な人です。私は前世でめちゃくちゃ徳を積んだんだと思います。お母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃん、アイちゃんの妹にしてくれてありがとう！！！

XXXX（※追加発表予定！）。子どもの気持ちのまま、好きなことをずっと続けてきたみんなのことを、とても尊敬しています。自分がまだ学生だった頃に見ていた人たちが、今もまだ活動してくれて、青春をつなげてくれているような、そんな気がします。もう一度、一緒にライブができること、光栄に思います。

そんな大好きな仲間たちをボーカリストとして迎え入れ、ひぐちけいバンドが完成するという企画になります！

・『Play Like Kids♡ with ひぐちけい、コレサワ、のん、ヒグチアイ』ステートメント

明日のことなんて気にせず、夢中で遊んでいた「あの頃」。何の役にも立たない話題で、ケラケラ笑い続けた「あの頃」。

仕事もプライベートも忙しい私たちだけどこの仲間で集まる瞬間はいくつになっても、どんな場所でも、「あの頃」の自分に戻れる。

11月30日、Billboard Live YOKOHAMAにて。一緒に「あの頃」の心で遊び尽くしましょう♡

（文＝リアルサウンド編集部）