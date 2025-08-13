àÆüËÜºÇÂ®á¤ÎÃË¤â¤Ù¤¿Ë«¤á¡ª43ºÐà¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥áÆÃÀ½¡Ö9.99¥±¡¼¥¡×¤¬ÏÃÂê¡ÖµÞî±ºî¤ì¤ëÊª¤Ê¤Î¡¼¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Ú¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡Á¡×¶Ë¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê
¡¡à¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î43ºÐ¤¬¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¥±¡¼¥¤òºîÀ®¡£¶Ã¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬ÅìÍÎÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤ÎÎ¦¾å100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê¤¬¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÞî±¤ª½Ë¤¤¥±¡¼¥¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Î9ÉÃ99¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¶¶¸÷¿Ã¡£
¡¡3·î¤Ë¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ö²¶¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Á²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¡Á¡×(KADOKAWA)¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤«¤é¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¶ÍÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÍÀ¸Áª¼ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¡×¡Ö¸÷¿ÃÉôÄ¹¡¢ÏÓÁ°¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¿·µÏ¿9.99¥±¡¼¥¤À¡ª¡×¡ÖµÞî±ºî¤ì¤ëÊª¤Ê¤Î¡¼¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Ú¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ü¥¦¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¤ª²Û»Òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÍÀ¸¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×ÃË»Ò100mÍ½Áª¤Ç9ÉÃ99¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î9ÉÃÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£