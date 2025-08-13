­àÆüËÜºÇÂ®­á¤ÎÃË¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥±¡¼¥­¤¬ÏÃÂê¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¡£¼Ì¿¿¤Ï¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î9ÉÃÂæ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨

¡¡¡Ö²æ¤¬ÅìÍÎÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤ÎÎ¦¾å100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê¤¬¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÞî±¤ª½Ë¤¤¥±¡¼¥­¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Î9ÉÃ99¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¶¶¸÷¿Ã¡£

¡¡3·î¤Ë¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ö²¶¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Á²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¡Á¡×(KADOKAWA)¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤«¤é¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¶ÍÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥±¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÍÀ¸Áª¼ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¡×¡Ö¸÷¿ÃÉôÄ¹¡¢ÏÓÁ°¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¿·µ­Ï¿9.99¥±¡¼¥­¤À¡ª¡×¡ÖµÞî±ºî¤ì¤ëÊª¤Ê¤Î¡¼¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Ú¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ü¥¦¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¤ª²Û»Òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¶ÍÀ¸¾Í½¨(º¸)¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª½Ë¤¤¥±¡¼¥­¤òºî¤Ã¤¿¹â¶¶¸÷¿Ã
(¹â¶¶¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmitsuomitakahashi¤è¤ê)
9.99¥±¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤ë¶ÍÀ¸¾Í½¨(º¸)¤È¹â¶¶¸÷¿Ã
(¹â¶¶¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmitsuomitakahashi¤è¤ê)
½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ê¥Ã¥Ú¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¸÷¿Ã
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmitsuomitakahashi¤è¤ê)

¡¡¶ÍÀ¸¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×ÃË»Ò100mÍ½Áª¤Ç9ÉÃ99¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î9ÉÃÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£