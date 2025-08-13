三菱新型「グランディス」25年内発売へ！「デザインがいい！」「欲しい」と反響あり！ SUVで復活に「ミニバンじゃない…」残念がる声も!? 欧州仕様どんなモデル？

「デザインがいい！」「欲しい」と反響あり！

三菱のドイツ法人は2025年7月2日、欧州市場向け新型コンパクトSUV「グランディス」を発表しました。

グランディスは、かつて日本でも販売されていた3列シートミニバンで、スライドドアではないヒンジ式のリアドアを採用した個性的な低全高ミニバンとして支持されていました。

「グランディス」がSUVで復活！

そして今回、13年ぶりに欧州でグランディスの車名が復活することになったのですが、ミニバンではなく、新たにSUVとなって2025年内より欧州で順次販売を開始します。

新型グランディスは、三菱がアライアンスを組むルノーからOEM供給を受け、CMF-Bプラットフォームを基盤とするコンパクトSUVとして開発。生産はスペインにあるルノーのバリャドリード工場が担当します。

エクステリアは、三菱のデザイン哲学である「ダイナミックシールド」をフロントマスクに反映し、ブラック基調のグリルとサテンシルバーのアクセントを施すことで、ワイドでダイナミックな印象です。

リアには「スカルプチュアル ヘキサゴン」という造形が取り入れられ、全体のデザインに統一感をもたらしています。

室内は2列5人乗りのレイアウトとし、後席には160mmの前後スライド機能が備わります。これにより荷室容量は、通常時が434リットル、後席を前方へ移動させると566リットル、さらに座席を倒せば最大1455リットルとなり、広大なスペースを確保しました。

また、調光機能付きのパノラマガラスルーフや、ハンズフリーで開閉可能な電動テールゲートなどの快適装備も充実させています。

先進機能として、インフォテインメントシステムには10.4インチの縦型タッチディスプレイが搭載され、Googleの各種サービスを利用できるコネクティッドサービスを提供。加えて、専用のモバイルアプリによってエンジンの遠隔操作も可能になるなど、コネクテッド機能が大幅に強化されました。

パワートレインには、マイルドハイブリッド（MHEV）とハイブリッド（HEV）の2種類が用意されており、いずれも三菱が長年培ってきた電動化技術のノウハウが生かされています。

特にマイルドハイブリッドモデルでは、6速MTまたは7速DCTの選択が可能です。

※ ※ ※

この新型グランディスについて、さまざまな反響がありました。

「いいなぁ〜、カッコいい！」「デザインが良いね」「ルノーバージョンより、グランディスのほうがデザインが優秀だと思います」など、エクステリアを称賛する声が上がっています。

さらに、「日本で売って欲しい」「国内向けに出してくれ」「コレは欲しくなるね」と、購入を希望する人も見受けられました。

一方で、「グランディスってミニバンじゃなかった？ 名前だけの復活か」「なんだ、ミニバンじゃないのか…」「ミニバンで復活して欲しかった」という声も多く存在。

「形は悪くないんだけど、グランディスではないな〜」「ぜんぜんグランディスじゃないじゃん！」など、SUVとして復活する新型グランディスに賛否両論が寄せられています。