¡ÚDeNA¡Û²ÜÌ¾¡¦ÎÓ¡¦º´Ìî¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·À®¸ù
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA(13Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
3²ó¡¢DeNA¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤DeNA¤Ï2²ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥È»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤ËÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·3²ó¡¢Åì¹î¼ùÅê¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤¬2-2¤«¤é¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÕÅ¾¤Î¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯ÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÇµå¤ò¥ì¥Õ¥È¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼éÈ÷¤¬¸òºø¡£¤½¤Î´Ö¤ËÎÓÁª¼ê¤Ï3ÎÝ¤Ø¡£
¤µ¤é¤Ëº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤¬±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤·¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î3Ï¢ÂÇ¡£3-1¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£