¡Úºå¿À¡Û¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÈÌµ°ÂÂÇ¡É¤Ç2ÅÀÀèÀ©¡¡¹Åç¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-ºå¿À(13Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ºå¿À¤¬¹Åç¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Þ¤Ç¹ÅçÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤ÎÁ°¤ËÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¡£¤·¤«¤·3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯1ÈÖ¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤Î¸å°ï¤Ë¤è¤ê½ÐÎÝ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂçÀ¥ÎÉÅê¼ê¤ÎË½Åê¤Î´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·2ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î»î¹çÌµ°ÂÂÇ¤Î¤Þ¤Þ2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç2ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¡ÖÂçÀ¥ÎÉ¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÀ¤Î¼è¤êÊý¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï3²óÎ¢¤Þ¤Ç½ª¤¨¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥àÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4²óÉ½¤Ëºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤¬¤³¤Î»î¹ç½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£