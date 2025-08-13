¡Úµð¿Í¡ÛµåÃÄ£Ï£ÂÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡õ»Ïµå¼°¡ÖÎý½¬¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¡×
¡¡£±£³Æü¤Îµð¿Í¡½ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢Î¾µåÃÄ£Ï£Â¤Çº£Ç¯£³·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·»á¡Ê£´£³¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæÅç»á¤Î³èÌö¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£µð¿Í»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£µ¡×¤¬µ¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅç»á¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤Îµð¿Í¡¦µµ°æ¥³¡¼¥Á¤òÊá¼êÌò¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤â¼Â»Ü¡£ÎÏ¶¯¤¯Åê¤¸¤é¤ì¤¿Çòµå¤Ïµµ°æ¥³¡¼¥Á¤«¤é²£¤ËÂç¤¤¯¤½¤ì¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÅç»á¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡ª¡¡à¥¹¥È¥é¥¤¥¯Æþ¤ì¤ëá¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£Êá¤é¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¤À¤Ê¡£Îý½¬¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡Ä¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÇúÈ¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¡ÖÃæÅç¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£