¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤ÎÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ËàÄÉ¤¤É÷á¡¡ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë£³ÆÀÅÀ
¡¡µð¿Í¤¬£±£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç½é²ó¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä¤Ç°ìµó£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£²¡×¤ÈÇ÷¤ëÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤±ç¸îÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¤ÎÌø¹¶Î¬¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤Î´Ý¤¬ÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¹¶·â¤Î¹æÎá¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¡¢Àô¸ý¤ÈÏ¢ÂÇ¡££´ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÎäÀÅ¤Ë»Íµå¤òÁª¤ÓÌµ»àËþÎÝ¤ÈÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½÷Ë¼Ìò¤Î´ßÅÄ¤¬µ¾Èô¤òÊü¤Á¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯Ãæ»³¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£³ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾¤âÆ¬¾å¤ÇÎ¾¼ê¤òÃ¡¤ÂÇÀþ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¡¢£²²ó¤È¤½¤ì¤¾¤ìÁö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë£±£¹£¹¾¡¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£