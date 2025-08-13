お盆前を襲った記録的な大雨で断水が続いていた霧島市ですが、13日朝すべて復旧しました。ただ、浸水の被害などの片付けに追われている人も多くいます。温泉街の旅館では大量の土砂が大浴場に流れ込み復旧作業が行われています。



霧島市では8月8日の大雨の影響で一部の地域で断水が続いていましたが、13日午前5時40分に復旧しました。



（記者）

「浸水の被害を受けた日当山地区です。被害を受けた住宅の前には畳が並び家具も並んでいる」





後片付けで出た大量の災害ゴミが積み上げられています。霧島市の日当山地区は大雨の影響で約1メートル50センチの高さまで茶色く濁った水で覆われました。地元で親しまれるお好み焼き店も片付けに追われています。（お好み焼きしんきち ・阿多清美さん）「（当時）2階にいたけど降りてこられなくて、（夫が）が1階で寝ていたら背中が濡れて、気付いた時は、タンスや冷蔵庫もひっくり返っていて、畳も浮いていた。店のカウンターにあった椅子がここにあったのは覚えている」今は、営業の再開に向け家族や友人の力も借りて作業しています。すると1人の男性が。（男性）「これ良かったら飲んでください。炭酸とかいっぱいあるのでここに置いときましょうか」訪ねてきたのはコンビニの従業員でした。（コンビニの従業員）「移動販売をしていてこの辺の人達が困っていると聞いたので、きょうは料金はなしで困っている方に水をもってきた」苦しい日々が続く中、地域の繋がり、人の優しさが身に沁みます。（お好み焼きしんきち・阿多清美さん）「みんなのおかげできょうまで食べている。災害の日からおにぎりを持ってきてくれたり。ご飯や弁当やら差し入れで、きょうまで食べている」浸水の被害があったのは25周年を記念したイベントを始めた翌日でした。これまで支えてくれた常連客に感謝の思いを伝えようと企画したものでした。（お好み焼きしんきち・阿多清美さん）「こんな記念日なんだろうかと。でも25年は乗り越えたよねって言えたら、きっとみんな災害にあった人は乗り越えていきているので、また来年のその日でもきょうの話をして迎えられたら」観光業にも影響が出ています。霧島市の妙見温泉では天降川が氾濫し川沿いの旅館に被害を与えました。こちらの施設では大量の土砂が窓ガラスを突き破り大浴場に流れ込みました。13日大部分の土砂は運び出しましたが清掃を終えるにはまだ時間がかかりそうです。被害を受けなかった別の大浴場や部屋備え付けの露天風呂はあるものの、13日から5泊を予定していた約30人の団体客のキャンセルが出るなど影響が広がっています。（湯治の宿妙見館・橘翔士代表）「予約がお盆の時期だったので割とたくさん入っていたので、そういう方たちが心配してキャンセルキャンセルという形」幸い温泉自体は被害を受けず楽しむことができます。お盆期間も営業しているので、多くの人を迎えたいと話していました。被害のあった大浴場は今週中にも復旧する見通しです。