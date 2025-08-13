南シナ海でフィリピン船を追跡していた中国の艦船同士が衝突した/Philippine Coast Guard

（ＣＮＮ）排水量数千トンの艦船２隻が衝突する事態を「幸運」と呼ぶのは難しいが、南シナ海での今週の出来事について、専門家はまさにそう評している。中国海警局の船が人民解放軍海軍の誘導ミサイル駆逐艦に衝突し、船首が大きく損傷した。

フィリピン沿岸警備隊が公開した映像には、衝突の瞬間が捉えられており、中国海警局船の船首の主要部分が失われた様子が確認できる。

フィリピン沿岸警備隊のジェイ・タリエラ准将によると、衝突が起きたのは１１日。フィリピンのルソン島の西約２２５キロに位置する係争領域スカボロー礁の付近で、フィリピンの漁師へ支援物資を配布していた際に発生した。

タリエラ氏によると、衝突が起きた時、中国海警局の船はフィリピン沿岸警備隊の巡視船「スルアン」を「高速」で追跡していた。

「フィリピン船や漁師は危険な動きに遭遇して、妨害を受けた」（タリエラ氏）

その後、中国海軍の艦艇が「危険な動き」を行い、海警局船の船首楼（ろう）に「重大な損傷」を与えて「航行不能」な状態にしたという。

フィリピン沿岸警備隊が１１日公開した映像には、人民解放軍海軍の０５２Ｄ型駆逐艦「桂林」（船体番号１６４）が、中国海警局の巡視船（船体番号３１０４）に衝突する様子が捉えられている。２隻の艦船は、サイズではるかに下回るフィリピンの巡視船「スルアン」を追跡していた。

衝突時、海警局の巡視船の船首には少なくとも３人の要員の姿が確認できるが、死傷者が出たとの情報はない。

中国軍にとって不面目な事態

中国はフィリピン船と対峙（たいじ）する状況になったことには触れたものの、中国の艦船同士の衝突については現時点で確認していない。

中国政府は南シナ海のほぼ全域に自国の主権が及ぶと主張しており、中国の艦船が行っていたのは領有権の保護だとしている。

中国外務省の林剣報道官は１１日、スカボロー礁へのフィリピン船派遣は「中国の主権と権利の深刻な侵害であり、海の平和と安定を著しく脅かす重大な事態だ」と指摘した。

アジア海事透明性イニシアチブによれば、無人のスカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にあるが、中国は２０１２年以降、海警局をほぼ常駐させて実効支配下に置いている。

専門家からは今回の衝突について、中国軍の面目を失わせる事態であり、より深刻な事態に発展する可能性もあったとの声が上がる。フィリピンは米国と相互防衛条約を結ぶ同盟国で、マルコス大統領はこの種の事案でフィリピン人船員が死亡すれば「戦争行為」と見なされ得ると述べているだけに、なおさらだ。

「人民解放軍の駆逐艦は、サイズではるかに劣るフィリピン沿岸警備隊の船で衝突していた可能性もある。そうなれば、ほぼ確実に死傷者が出ていただろう。フィリピン船が沈没する事態すらあり得た」。そう語るのは南シナ海の専門家で、スタンフォード大学ゴーディアン・ノット国家安全保障イノベーションセンターの幹部を務めるレイ・パウエル氏だ。

「その場合、今頃どうなっていたか」とパウエル氏は問いかけ、「フィリピンはこれを『武力攻撃』と呼ばずに済ませることができだろうか」と疑問を呈した。

米国の当局者はこれまで、係争海域でのあらゆる武力攻撃からフィリピンを防衛する考えを繰り返し表明。１９５１年の防衛条約に基づく「鉄の決意」を強調してきた。

パウエル氏ら専門家は、２０２１年に就役した高度な駆逐艦「桂林」が関与したのは極めて異例で、「行き過ぎ」だったと指摘する。人民解放軍海軍の艦艇は通常、「水平線以遠」に待機しておき、海警局のより小型の船が深刻な事態に陥った場合に支援する体制を取っているという。

オープンソースの追跡サイトで対峙の様子を見守っていたパウエル氏は、１１日はそうした兆候は見られなかったと指摘した。当時、現場海域には中国海警局の船７隻と海上民兵の船１４隻が展開していた。

一方、フィリピン側の船は沿岸警備隊の船２隻、漁業局の船１隻、魚の輸送に使われる商船１隻の計４隻しか確認できなかったという。

映像を検証したアナリストのカール・シュースター米海軍退役大佐は、中国船２隻は「フィリピンの巡視船を両側から挟み込み、至近距離から放水を浴びせてエンジン吸気口に水を送り込み、さらに（中国の）船のうち１隻が船尾に体当たりするか、別の方法でフィリピン船を機能不全にさせる狙い」だったように見えると述べた。

こうした動きには「多くの訓練と調整が必要になる」とも指摘した。

「彼らは明らかに準備の整ったフィリピン側の乗組員に対し、こうした前提も無しに慣れない大胆かつ複雑な動きを試み、その代償を支払うことになった」（シュスター氏）

英ロンドン大キングス・カレッジのアレッシオ・パタラーノ教授（戦争学・東アジア戦略学）は、中国船の動きには「操船術らしきものがこれといって」見られなかったと指摘する。

「意図から実行に至るまで、どれを取っても非常にプロ意識に乏しく、危険な動きだった。結局、仕掛けた側の１隻が損傷して機能不全になるという報いを受けた」（パタラーノ氏）

シンガポールにあるＳ・ラジャラトナム国際研究院（ＲＳＩＳ）のコリン・コー研究員も、人民解放軍海軍の大型艦「０５２Ｄ型駆逐艦」を投入したのは「行き過ぎ」だったとの見方を示す。

この駆逐艦には、航空機の撃墜や敵艦の撃沈、遠く離れた地上目標への攻撃を念頭に開発されたミサイルが多数搭載されている。米軍の評価によれば、０５２Ｄ型は中国の空母打撃群の要となるべく設計されているという。

今回の件は本質的に法執行任務であり、「この種の任務にこうしたハイテク艦を使用するのは行き過ぎだ」とコー氏は指摘する。

この事案は、領有権が争われている南シナ海を巡り専門家が長く懸念してきたこと、つまり１人の艦長やパイロットの誤りが大国同士の軍事衝突につながる可能性を浮き彫りにした。

「中国の艦船は２隻とも敵意を示しており、目標をそれたように見えた後、衝突に至った。安全距離と行動の両面であまりに攻撃的になり、２隻とも回避行動を取れなかったことを裏付けている」と述べた。

パウエル氏は、この種の行動は中国政府によって奨励されてきたと説明。その例として、２００１年に南シナ海上空で米海軍偵察機と衝突して死亡した戦闘機のパイロットが国家的英雄として称賛された件などを挙げた。

「インセンティブの構造がゆがんでいて、軍の将校が攻撃的な行動に出る方向に傾いているように見える」とパウエル氏。

「私は正直なところ、今回の件は熱心すぎる人民解放軍海軍の艦長が交戦規則を拡大解釈した事例ではないかと思っている」と語った。

本稿はＣＮＮのブラッド・レンドン、キャスリーン・マグラモ両記者による分析記事です。