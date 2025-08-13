Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月13日は、静音モードで約24 dBと図書館並の静かさで、部屋のすみずみに風を届ける、YAMAZEN（山善）の「サーキュレーター AAS-KW15（WH）」でがお得に登場しています。

【Amazon.co.jp 限定】 [山善] サーキュレーター 静音 10畳 左右首振り 上下角度調節 風量3段階調節 (換気/空気循環) ホワイト×グレー AAS-KW15(WH) 3,380円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなのにより遠くまで風を届けてくれる、山善の「サーキュレーター」が15％オフとお買い得！

静音モードで約24 dBと図書館並の静かさで、左右50°首振り＋上下最大90°角度調整で部屋のすみずみに風を届ける、YAMAZEN（山善）の「サーキュレーター AAS-KW15（WH）」が15％オフとお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

「サーキュレーター AAS-KW15（WH）」は、暮らしにしっくり馴染むシンプルデザインが魅力の小型サーキュレーターです。

静音モードでは約24dBという図書館より静かな運転音で、夜間の使用にもピッタリ。眠りを妨げず、快適な睡眠環境をサポートします。

サイズは幅21×奥行18.5×高さ28 cmとコンパクト。本体重量は約1.6 kgと軽量なので、デスクやベッドサイドなど、限られたスペースにも収まりやすく、必要な場所へ気軽に持ち運べます。

コンパクトなのにパワフル。広範囲対応＆自由な首振り調整で部屋のすみずみに風をお届け

Image: Amazon.co.jp

コンパクトサイズながら、送風性能にも妥協なし。左右首振りは合計50°、上下は手動で正面から真上まで最大90°の4段階調整が可能。

部屋干しの乾燥やエアコンと併用して空気の循環を効率化したいときにも活躍してくれます。 風は直進性が強く、遠くまでしっかり届く「パワフル送風」設計。10畳までの空間に適しており、部屋の温度ムラ解消や換気にも重宝します。

操作もシンプルで扱いやすく、ダイヤル式スイッチによって、静音・中・強の3段階風量調節が可能。山善の「サーキュレーター AAS-KW15（WH）」は、年配の方や家電慣れしていない人にもおすすめのアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年8月13日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp