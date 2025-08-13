·§ËÜ¡¦°æ¶ÜÀî¤Ë¼Ö¤ÈÎ®¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¡22ºÐÄ¹½÷¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔËÌ¶è¹×Ä®¤Ç¡¢¼Ö¤´¤È°æ¶ÜÀî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼¾°¼£¤µ¤ó¡¡¢¨²ÈÂ²Äó¶¡
µ¼Ô¡Ö·§ËÜ»Ô¤Î°æ¶ÜÀî¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤¬Àî¤Î¼þÊÕ¤òÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤à¿¹²¼¾°¼£¡Ê¤â¤ê¤·¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê11Æü¡Ë¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¶ÜÀî¤Ç¤ÏºòÆü¡Ê12Æü¡Ë¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÀ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º£Æü¡Ê13Æü¡ËÀî¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¡Ö¸½ºß¡¢°æ¶ÜÀî¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ú¤¾å¤²ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î²°º¬ÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ÏÌÀÆü¡Ê14Æü¡Ë¤âÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢ÁÜº÷¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡£
¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷ »ÖÊæ¤µ¤ó(22)¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤ÈÄÀ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òµù¤Ã¤Æ¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°ìÆüÃæÃµ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×
°ì¹ï¤âÁá¤¯¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÊæ¤µ¤ó(22)¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×