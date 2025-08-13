12日までの雨から一転、時折、青空も顔をのぞかせたお盆休み初日。石川県内にある天候に左右されない屋内の行楽施設は、大勢の人でにぎわいをみせていました。

「世界のカブトムシ・クワガタムシ」をテーマに、さまざまな体験イベントが開催されている白山市のふれあい昆虫館。



この日行われていたのは「カブクワふれあいタイム」です。



大勢の子どもたちが、普段は触ることのできない珍しいカブトムシなどとの、触れ合いを楽しみました。

来場者：

「気持ちよかった。Q. 見た中でどれが一番かっこよかった？ ヘラクレスオオカブト」

「楽しんでもらえてよかったと思います」



一方、こちらはトレインパーク白山。

通常、水曜日は閉館日ですが、お盆休みが始まった13日は特別営業。



ドクターイエローや展望デッキなど、たくさんの見どころの中で、この日一番人気は…

新幹線の運転手気分を味わえるシミュレーター。



来場者：

「白山トレインパークが子どもが好きで、行きたいって言ったんで来ました。結構、リアルがあって楽しく運転できました。この後、のと鉄道に行きます」



そして…

かほく市の屋内遊戯施設「あそびの森 かほっくる」。



子どもも大人も家族みんなで、トランポリンや滑り台などさまざまな遊具で、お盆休みを満喫しているようでした。

金沢からの来場者：

「楽しい？うん。楽しいね。下のトランポリンが一番楽しかった。外が暑いので、熱中症の心配もなくていいと思います」

「ワクワクいっぱいでした。いろいろ楽しいことはありますけど、全部が楽しいですね。夏休みの思い出になるような日々を過ごしてもらいたいなと思います。最高のリフレッシュになりますし、また仕事頑張ろうと思います」

冷房設備が整った、屋内の行楽施設で過ごすお盆休み。



館内のいたるところに、笑顔が溢れていました。