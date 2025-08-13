13日放送のフジテレビ系バラエティー生番組「ぽかぽか」で、タレントの辻希美（38）が8日に出産した第5子の命名について、家族内で意見が分かれていることが紹介された。

同番組内の「辻ちゃんニュース」のコーナーで、出産前に辻が自身のYouTubeチャンネルで語っていたことを紹介する形で放送。

「第5子の名前をめぐり家族内で争いが勃発」とジョーク交りのニュースとして取り上げ、辻が「めちゃめちゃ悩んでいます。何個か候補があるんだけど、顔を見てから決めようかと思っているし」と言いながらも「私とたぁくんがちょっとキラキラネーム寄りにいっちゃってて」と、辻と夫で俳優の杉浦太陽が“キラキラネーム”を提案。

しかし、「子どもたちの意見がすごい強くて」と話し、「のあ、せい、そらの名前の意見は、割と一緒な感じなんですよ。めちゃめちゃ割れているんですよ。家族内で」と、親と子供たちの間で意見が分かれているとした。

辻は07年に杉浦と結婚し、同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子2男の幸空（こあ）さんを出産した。

子供の名前には全員「空」がついており、第5子についても杉浦が以前「“空”を入れよう」と考え中だと明かしている。