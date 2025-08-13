Photo: 小暮ひさのり

iPhoneの頭脳＝iOSのアップデート。

この秋に配信予定のiOS 26は、久々の大型アップデートということでわかりやすく見た目からガラリと変わります。もちろん見た目だけでなく、クルマや電話、メッセージなど、さまざまな機能面でのアップデートも。

Apple（アップル）から特別な許可を得て、いち早くiOS 26のパブリックベータ版でいろいろと検証してみました。

＜目次＞ ● リキッドグラス、ファーストインプレッション ● ロック画面かわったところ ● カメラアプリ変わったところ ● Safariのインターフェースを見てみましょう ● 透明アイコンにできます ● 迷惑電話対策もやってくれる ● メッセージでできること ● 写真アプリ使いやすくなった ● CarPlayが進化

1．リキッドグラス、ファーストインプレッション

Photo: 小暮ひさのり

iOS 26では、全体デザインが新たな｢リキッドグラス｣へと変更。これまでとボタンやアイコンの表現すら変わるという、iOS 7以来12年ぶりの大幅なデザイン変更となります。

画面を触っているだけでもワクワクする気持ちが湧き出てて、 久しぶりにiPhone触っているだけで楽しいって感じました。

【詳しくはこちらの記事で】

→ iOS 26ベータで｢リキッドグラス｣初体験。ワクワクと違和感の共存

2．ロック画面かわったところ

Photo: はらいさん

ロック画面もわかりやすく変わっています。下記の記事では、現時点での最新＝iOS 18.6とのロック画面比較や、自在に操れる時計の表示、画面下にも設定可能になったウィジェット、地味にうれしい「充電完了までの残り時間表示」などをご紹介。

壁紙が立体的になる｢空間シーン｣の機能も、ぜひGIF動画で見てみてください。

【詳しくはこちらの記事で】

→ iOS 26の新しいロック画面、より自分好みにカスタマイズできるようになって楽しい

3．カメラアプリ変わったところ

Photo: はらいさん

｢カメラ｣アプリは、撮影画面がめちゃくちゃシンプルに。

わかりやすいデザインになったともいえますが、シャッターボタン周りや撮影モードの切り替え（ビデオ→写真→ポートレート→……などの部分）が今までとかなり変わっているため、最初は混乱しそうですし正直慣れが必要そうです。

【詳しくはこちらの記事で】

→ iOS 26で生まれ変わった｢カメラ｣アプリ。正直慣れが必要かも

4．Safariのインターフェースを見てみましょう

GIF: 小暮ひさのり

リキッドグラスデザインの採用で、ボタンやURLバーが透明ボタンへ。

動かす度にみょうんみょうん動いて、背景が透けて目新しさや楽しさがありますね！ もちろん、Safari見やすさ至上派のみなさんのために、Safariのボタン表示を変更する方法もありますので、記事でご確認ください。

【詳しくはこちらの記事で】

→ iOS 26のSafari、ボタン見づらすぎ！ → 変更できました

5．透明アイコンにできます

Photo: はらいさん

iOS 26ではアプリのアイコンもガラス風にできるため、ホーム画面もデザインを統一してみました。リキッドグラス感が増すだけでなく、スッキリとした見た目になりますね。

ただ、言うまでもなくアイコンの色まですべて統一されるため、アイコンのイラストと名称でアプリを判別する必要があります。アプリの配置場所を記憶していない場合は、アプリを見つけづらくなるのが難点といえます。

【詳しくはこちらの記事で】

→ Liquid Glassを全身で感じたいなら、アプリのアイコンもガラス風にしちゃえばいい

6．迷惑電話対策もやってくれる

Photo: 小暮ひさのり

iOS 26で追加される｢通話スクリーニング｣は、iPhoneが自分に変わって電話に出てくれて、名前や要件を聞いてくれる機能。

iPhoneに見知らぬ番号から着信があった場合、まずはiPhone側が一度自動で電話に出てくれます。このとき相手には、｢名前と要件を録音してください、発信先が応答できるか確認します｣として要件を求めます。この「相手が電話越しに伝えてくる要件」をiPhone側が自動で文字に起こしてくれるというもの。

【詳しくはこちらの記事で】

→ この電話に出るとどうなるのか？ iOS 26で追加、｢未来を知れる｣新機能

7．メッセージでできること

Photo: 小暮ひさのり

｢メッセージ｣アプリでは、AIによる自動翻訳機能が追加。

LINEのように、トークルームごとに壁紙変更もできるようになり、さらに投票機能も使えるようになり、より多機能にコミュニケーションを図れるようになっていますよ。

【詳しくはこちらの記事で】

→ ｢メッセージ｣に自動翻訳や壁紙、アンケートまで。iOS 26はコミュ力すごい

8．写真アプリ使いやすくなった

Photo: 小暮ひさのり

現在の最新、iOS 18の｢写真｣アプリでは不満が続出。

画面下部にあった｢ライブラリ｣や｢アルバム｣｢検索｣といったタブが廃止されたことで、「あの写真どこ？」と戸惑う声も。

iOS 26の｢写真｣アプリでは、このモヤッと感が（少し）解消されそうです。リキッドグラスのツルッとした透明ボタンで、画面下部に｢ライブラリ｣｢コレクション｣といったボタンが追加、｢検索｣ボタンも大きくなりました。

が、このボタンは常時表示されるわけではないため注意が必要。詳しくは、下記の記事で、動画にて説明しています。

【詳しくはこちらの記事で】

→ iOS 26で｢写真｣アプリの使い勝手はだいぶよくなった

9．CarPlayが進化

Photo: 小暮ひさのり

車内のディスプレイオーディオでCarPlayを採用しているドライバーのみなさんに朗報。

iOS 26では、CarPlayも新しくなります。リキッドグラスデザインになり、アイコンのダークモードや透明表示が可能に。

また、着信時にマップが見えなくなる問題も、ついに解決します。

【詳しくはこちらの記事で】

→ iOS 26のCarPlayで、車もガジェットになる