元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（33）が12日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。銀座ホステス時代のエピソードを語る場面があった。

この日は、元AKB48で女優・歌手の河西智美とともにゲスト出演。スタジオトークで共演者のニューヨーク・屋敷裕政の「お酒は飲みますか？」という質問から“飲酒”をテーマにトークを展開した。

笹崎は「私、すごいお酒飲みそうなイメージがなんかあるらしいんですけど、全くそんなことなくて。飲めるんですけど、量はそんなに」と語った。

すると、さらば青春の光・東ブクロが「こんなん聞くのもあれですけど、昔、入社前はホステスさんもやられてたと…働いてたはいらっしゃったんですよね？」と笹崎の過去に切り込んだ。

笹崎は大学時代、女性ファッション誌の読者モデルを務めた。日本テレビに内定した際、銀座のクラブでホステスとしてアルバイトした経験を報告し内定が取り消され騒動に発展。地位確認を求める訴訟を起こし、局側と和解。15年4月に日本テレビに入社した。

東ブクロの鋭い質問に笹崎は「銀座のホステスで1〜2カ月ぐらい働いてました」と笑顔で返答した。

屋敷が「客層も割といい感じ？」と聞くと、笹崎は「社長さんっていうか、もう会長さんみたいな（レベル）」と高級ホステス店だったことを明かすと、スタジオから驚きの声が上がった。

さらに屋敷は「結構その時は指導されました？」と質問。笹崎は「マナーは教えてもらうんですけど…やっぱりできないんですよ」と告白。「普段の飲み会で先輩にお酒を継ぐとかとは違い、ママからは“お人形さんかい？”と言われました」と厳しい言葉をかけられたホステス時代の苦労を明かした。