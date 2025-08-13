「ABEMA」独占のインタビュー企画「おはようロバーツ」最新回

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画「おはようロバーツ」を11日に放送した。5月9日を最後に右肩の「インピンジメント症候群」で戦線離脱している佐々木朗希投手の最新情報と、復帰時期の見通しが明かされた。

ロバーツ監督は、8日（日本時間9日）に行われた佐々木の3度目のライブBPについて「知っている限り調子はよかったみたい」「本人は投手復帰が楽しみだと言っていた」と説明。「肉体強化も進んでいるし、脚も上半身も強化され、肩の調子も良く健康な状態だ。復帰した時には球速160キロは出せると思う」と評価した。

さらに、「ロウキには自信を持って欲しい」と指摘。「以前からロウキには自信がないように思えた。積極的に打者を攻めて欲しい。自分を信じて欲しい」とエールを送った。

復帰時期については、「マイナーでの調整登板は3度程度。それぞれ3、4、5イニングを消化してもらうつもり。予定通り行けば9月初めには復帰できる」との見通しを示した。「8月末に復帰できればと思っていたけれど、今のところ9月初めになりそうだ」と明かした。



