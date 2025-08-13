¥¥ã¥ó¥×¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ Î®¤µ¤ì¤Æ»àË´ ´ôÉì¸©¡¦ÈÄ¼èÀî
¡¡13Æü¸á¸å¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì»àË´
¡¡¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢´ôÉì¸©´Ø»ÔÆ¶¸ÍÈôÀ¥¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¿¦°÷¤«¤é¡ÖÎ®¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤Ìó1.5km²¼Î®¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤à¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£¸á¸å1»þ¤´¤í¤«¤éÍ§¿Í11¿Í¤È¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î²£¤Ë¤¢¤ëÈÄ¼èÀî¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÀîÉý¤ÏÌó30m¤Ç¡¢13Æü¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ï¢µÙ¤Ë±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤ÇÀî¤Î¿åÎÌ¤¬ÄÌ¾ï»þ¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë