◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平投手が日本時間14日、敵地でのエンゼルス戦に先発出場します。大谷投手は2023年まで所属した古巣を相手に初登板となります。エンゼルスファンにとって大谷選手は敵とはいえ特別。今回の3連戦でも大谷選手が打席に立てば歓声で出迎え、2試合連続古巣への恩返し弾にも笑顔が見えました。

右肘手術から復帰後9試合目となる登板。大谷投手はここまでの8登板では、25奪三振、防御率2.37の成績です。

エンゼルス打線対大谷翔平はどれも注目されますが、特に“トラウタニ”の愛称で親しまれたマイク・トラウト選手との対戦は別格。2023年WBC決勝戦で9回2アウトの場面で奇しくも当時チームメートだった大谷選手とトラウト選手が対戦。三振に仕留め、印象に残る名勝負を繰り広げました。メジャーの地では初対戦となり注目が集まります。

初戦は7-4、2戦目は7-6とどちらもエンゼルスが勝利。3戦目大谷選手が先発でどのような試合が繰り広げられるのでしょうか。

▽大谷翔平選手の2025年の投手成績

8先発 最長4イニング 25奪三振 防御率2.37

▽マイク・トラウト選手の2025年の打撃成績92試合出場、打率.240、20本塁打、52打点