¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹Ìó2800Ëü±ß¶¯Åð»ö·ï¡¡¾¯Ç¯¤é2¿Í¤òÂáÊá
Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò´Þ¤à2¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¾Î¡¦Ê¡Åç¸©·¬ÀÞÄ®¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤Ç19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È¡¢µÜ¾ë¸©Â¿²ì¾ë»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¡áÂ¼»³Î÷ÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¡¢12Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹½¾¶È°÷¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¡¢Å¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â¤ª¤è¤½2800Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾¯Ç¯¤Ï¡¢Å¹¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿¼Â¹ÔÌò¡¢Â¼»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï±¿Å¾¼êÌò¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ï¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·Â¼»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬¡¢2¿Í¤ÎÆ°µ¡¤â´Þ¤á»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
À¸²Ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼