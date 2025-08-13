韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、ホー・ジョンシンがリハーサル中にメンバーと言い争いになるシーンがあった。

【映像】ステージでケンカ勃発した瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

リハ中に大揉め…「ケンカしてるの？」

中国出身のホー・ジョンシン（22歳）は、“セクシー”を信条とする練習生。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、ZEROBASEONE「KILL THE ROMEO」のキリングパートを務める。しかし中間チェックでは「すごくしんどくて、疲れています」と不満を吐露。マスターたちからもその態度を注意されていた。

「実は、何度も辞退しようと思いました」と心の内を明かしていたジョンシン。その後も練習中に眠ってしまい、あくびをするなど場を乱してしまう。また1人で練習するのが好きだというこだわりを持つジョンシンは、1人で必死にダンス練習を続け、「こういう状態だと最善を尽くせない気がします」「一人で練習する方が僕には合っている。練習だけでは足りないと思う。奇抜なアイデアが必要だ」と自論を展開、その後も個人レッスンに集中していた。

リハーサル当日、イントロでバラの花を持って登場する演出を用意したジョンシンだが、リハーサルでマスターから「このままなら（バラは）ない方がマシだと思う。ふざけているようにも見えるし、よくわからなかった」と言われてしまった。

しかし彼はバラの演出にこだわり、チームメイトに投げ方について相談。グオ・ジェン（23歳）はバラへの執着を理解できないように「すごく変だと思う」「観客は投げられたらバラに視線がいくんだ」と返し、2人はステージで言い合いになってしまった。審査員もその様子に「ケンカしてるの？」と物々しい空気を察し、その後楽屋でも「僕のパートで言うとおりにしなかったからって、不機嫌な顔で空気を悪くしていいのか？」とグオ・ジェンに詰め寄り、怒りがおさまらない様子のジョンシン。他のメンバーも「僕らのチームはもともと練習時間も足りなくて、この言い争いでさらに時間が無駄になった」と苦い表情を浮かべる。

本番のステージでは、真っ赤なスーツを着たジョンシンがセンターに立ち、バラを投げてパフォーマンスをスタート。その後もメンバーの首をセクシーに持ったり、ネックレスに指を沿わせるような動きで視線を奪ったりして、唯一無二の存在感を発揮する。しかし他のメンバーも含めボーカルのミスも目立ち、マスターからは「ジョンシンはバラや口紅などを準備してた。表情などもアイドルとして評価すべきだろうけど、その準備時間に歌の練習をしてほしかった」「優先順位が間違っている」と惜しむ声が飛び出していた。

結果、ジョンシンはライバルチームのヤン・ヒチャン（26歳）に敗退。しかしジョンシンは「正直、僕の事を知らなかった人たちが初めて僕のステージを見て、僕に投票してくれたことがうれしかったです」と健気に話していた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）