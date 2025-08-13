【MLB】エンゼルス7-6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】大谷＆元相棒の再会シーン

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の第1打席前、かつての相棒との“なごやかな再会”を中継カメラが捉えた。

この日、バッターボックスに入る大谷の前に立っていたのは、エンゼルス時代にバッテリーを組んでいた若き捕手・オホッピー。打席前の再会で満面の笑みを見せるオホッピーに対し、大谷は一言二言会話を交わしたあと、胸付近を“ポンッ”とたたく微笑ましいやり取りを見せた。

和やかに包まれた球場の空気も試合が始まると一転、大谷にとって波乱と躍動が入り混じる展開に。5-5の同点で迎えた6回、無死一、二塁のチャンスで迎えた第4打席ではショートライナーを放つも、ネトの好守もありまさかのトリプルプレーに。思わぬ形でチャンスが潰え、悔しさがにじんだ。

しかしその後に迎えた第5打席では再び魅せる。9回表、同点の場面で先頭打者として打席に立つと、守護神ジャンセンの2球目をとらえ、ライトスタンドへ一時勝ち越しの43号ソロを放った。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）という特大弾は、両軍ファンを熱狂させ、スタジアムは大歓声に包まれた。

初回の笑顔の再会から、激しい攻防、そして豪快な1発まで。さまざまな表情を見せた大谷の1日は、まさに“ショウタイム”の名にふさわしいものとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）