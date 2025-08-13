¡ÖSNS¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤í¡× ¡ÈË½Ïª·Ï¡ÉÅê¹Æ¼Ô¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¡¡ÅÚ²¼ºÂ¶¯Í×¤·¡È¥¹¥Þ¥Û¤ò²ÃÇ®¡É 32ºÐ¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
SNS¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹°÷¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²õ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Í×¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñÌÚÍÛÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤È¾®Ìî¹ÒÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ë40Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼«Âð¤ËÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ê¿¯Æþ¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¡ÖSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈË½Ïª·Ï¡É¤ÎSNS¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤äÉ÷Â¯Å¹¤ÎÅ¹°÷¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï2¿Í¤ËSNS¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤¬Íç¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ë²èÁü¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
