2025年夏ドラマ23作、“視聴率無視”でガチ採点 「圧巻」「非の打ち所がない」「特筆すべきレベル」の秀逸作とは
●「校内盗撮」「失恋はいじめか」各話の生々しい切り口
主要23作がそろった2025年夏ドラマ。今回もドラマ解説者の木村隆志が、主要新作の初回放送をウォッチし、俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコでオススメ作品を探っていく。
別記事(2025年夏ドラマ、オススメ5作を専門家が発表 2位は『ちはやふる』で1位は? キャスティングに“健全な変化”)において2025年夏ドラマの主な傾向を【［1］フレッシュなキャストと夏らしさ ［2］夏休み中の子どもに向けた脚本・演出】の2つと解説。
おすすめドラマとして、『僕達はまだその星の校則を知らない』(カンテレ・フジ系 月曜22時)、『ちはやふる -めぐり-』(日テレ系 水曜22時)、『明日はもっと、いい日になる』(フジ系 月曜21時)、『愛の、がっこう。』(フジ系 木曜22時)、『しあわせな結婚』(テレ朝系 木曜21時)の5作を選んだ。
本記事では、それらを含む主要23作のレビューと目安の採点(3点満点)を挙げていく。
『明日はもっと、いい日になる』 月曜21時〜 フジ系
出演者：福原遥、林遣都、生田絵梨花ほか
寸評：児童相談所が舞台の物語は10年代に広瀬アリスらを輩出した『明日の光をつかめ』が3度放送されたように、実は隠れた夏ドラマの定番。このテーマの肝は、子育てに悩む親や児童福祉司にエールを送り、希望を見せるために“きれいごと”をどれだけ丁寧に描けるか。その点、各話の物語はネグレクトに留めず、面前DV、育児ノイローゼ、アフターケアなどの取材に基づく具体例が見られ、子役の熱演や海辺の風景も含め、優しい目線に徹したプロデュースに好感が持てる。
採点：【脚本☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】
福原遥
『僕達はまだその星の校則を知らない』 月曜22時〜 カンテレ・フジ系
出演者：磯村勇斗、堀田真由、稲垣吾郎ほか
寸評：「制服と校則」「失恋はいじめか」「校内盗撮」と各話の切り口はいい意味で生々しさがあり、回を追うごとにニーズや精度がアップ。“撮影罪で検挙された高校生の人数”などのリアルなデータも盛り込んでリアリティを担保している。教育現場では教師、生徒、保護者を救うべくスクールロイヤーの必要性が増しているだけに制作のタイミングとしては絶妙。ついに民放初主演の磯村が演じる弱々しい主人公も魅力的で、夏ドラマらしい天文部の復活ストーリーや夜空の演出も楽しい。
採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】
磯村勇斗 撮影:泉山美代子
『レプリカ 元妻の復讐』 月曜23時6分〜 テレ東
出演者：トリンドル玲奈、宮本茉由、千賀健永ほか
寸評：もはや完全に“不倫ドロドロ枠”になったが、今夏のテーマも同様かつ“整形”をプラス。顔と体に加えて利き手を変えてしまう執念も、グロテスクな整形シーンもこの枠ならでは。「目を背けたくなるくらい腹が立つのについ見てしまう」という徹底したカテゴリーキラーのような戦略は「アリ」だが、ファン層は思うように広がらないだろう。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆ 期待度☆】
トリンドル玲奈
『誘拐の日』 火曜21時〜 テレ朝系
出演者：斎藤工、永尾柚乃、江口洋介ほか
寸評：記憶喪失、虐待の跡、謎の天才児、両親の殺人事件、殺人の逮捕歴など、「謎がてんこ盛りで焦点が絞りにくい」と思いきや、2人の逃亡劇を中心に整理され、見やすい仕上がりに。斎藤と永尾の関係性は微笑ましく、今期唯一の連ドラらしいロングサスペンス&ミステリーという希少さもある。ただ原作の韓国ドラマと比較され、批判を受けるリスクは避けられず、今作も例外ではなくファンの評判は芳しくない。
採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】
斎藤工
『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』 火曜21時〜 フジ系
出演者：森川葵、藤井流星、玉山鉄二ほか
寸評：おとり捜査はやり尽くされたジャンルである上に、コメディに振ったことで、最大の魅力である「バレないか」「生きて帰れるか」のハラハラドキドキが減ってしまった。主人公のキャラクターも社会問題も軽く扱うなど随所に見やすさを意識しているが、保守的なプロデュースという感は否めず。刑事モノ好き以上を引き込むものは感じられない。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆ 期待度☆】
森川葵
『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』 火曜22時〜 NHK総合
出演者：池田エライザ、野田洋次郎、向井理ほか
寸評：事実上の再放送であり、もしBSでの先行放送がなければ、おすすめトップにあげるほど圧巻のクオリティ。原作から主人公を「辞書の申し子」から「ファッション誌から異動した新人」に変えたことで、視聴者が追体験するように楽しめる作品となった。言葉や辞書の面白さと奥深さ、それを手がける人々の想像を絶する情熱と労力、主人公の成長物語……辞書編集部が舞台という地味な設定を感じさせないエンタメ性の高さを感じさせられる。文字の演出は多彩かつポップで見やすく、気づきをうながす名言が多いなど、非の打ち所がない作品に。
採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】
池田エライザ 撮影:宮田浩史
『初恋DOGs』 火曜22時〜 TBS系
出演者：清原果耶、成田凌、ナ・イヌほか
寸評：韓国のスタジオとのタッグであり、メインキャストに韓国人俳優を起用するなど、これまで以上にストレートな韓国シフトのプロデュースは目を引く。弁護士、動物病院長、財閥御曹司という職業設定や、犬を準メイン級に据えた演出など、固定層狙いの要素を並べた点は賛否が分かれるところか。それでも「清原、成田、萩原利久という日本きっての若手実力派を起用してこの物語でいいのか」という疑問が残る。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆】
清原果耶 撮影:島本絵梨佳
●ローテンポと静かなムード、民放とは思えない大人の余裕
『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』 火曜23時〜 カンテレ・フジ系
出演者：本田翼、志田未来、岩瀬洋志ほか
寸評：モデル系と元子役系の女優2人にイケメン俳優を散りばめたキャストのバランスは上々。小沢真珠、萬田久子、羽野晶紀、おいでやす小田、マギーら脇役もにぎやかで、「1人の男を共同生活で33％ずつシェアする」という荒唐無稽な設定を受け入れやすくしている。脚本・演出ともに意外なまでにまじめなトーンだが、突き抜けてふざけるくらいのほうが、夏らしい開放感があって見やすいのかもしれない。
採点：【脚本☆ 演出☆ キャスト☆☆ 期待度☆】
本田翼
『大追跡 〜警視庁SSBC強行犯係〜』 水曜21時〜 テレ朝系
出演者：大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒ほか
寸評：どんなジャンルでもエンタメ作に仕上げる福田靖の脚本は安定感たっぷり。舞台となるSSBC(捜査支援分析センター)で見せる週替わりの捜査には意外性もあり、同枠で放送されてきた刑事ドラマより幅広い視聴者層が期待できそう。ただトリプル主演ながら事実上の主演は相葉。シリーズ化は既定路線だけに不自然なプロデュースがもったいない。
採点：【脚本☆☆ 演出☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】
大森南朋
『ちはやふる -めぐり-』 水曜22時〜 日テレ系
出演者：當真あみ、原菜乃華、上白石萌音ほか
寸評：ヒット映画の続編を原作者の許諾・協力を得て、映画で監督・脚本を務めた小泉徳宏をショーランナーに据え、10年前のキャストも継続起用に成功。過去作の配信や出版でも稼ぐなどプロジェクトの完成度は特筆すべきレベルにある。若年層にはまぶしさを感じる王道の学園部活ドラマであり、大人層には彼らの笑顔と成長を見守るドラマとして機能。昭和時代から続く「夏ドラマはこういうのが見たい」という潜在的なニーズに真っ向から応えている。映画出演したキャストの再登場は話題性があり、上白石萌音vs広瀬すずの顧問対決も見逃せない。
採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】
當真あみ 撮影:田中景子
『最後の鑑定人』 水曜22時〜 フジ系
出演者：藤木直人、白石麻衣、松雪泰子ほか
寸評：「ある事件で科捜研を辞めた」「人とは関わりたくない」という主人公のキャラクターも、各話の物語も丁寧に作られている王道の科捜研ドラマ。逆に言うとそれ以外に引きつける要素が乏しく、新たな可能性を見せたいところだが、序盤は話題性に欠く状況が続いている。同ドラマ枠は『全決』『問題物件』で思い切った挑戦をしたが、前作・今作は無難な医療・刑事ドラマに戻ってしまったのが気がかり。
採点：【脚本☆☆ 演出☆ キャスト☆ 期待度☆】
藤木直人
『しあわせな結婚』 木曜21時〜 テレ朝系
出演者：阿部サダヲ、松たか子、板垣李光人ほか
寸評：“脚本家・大石静×ダブル主演・阿部、松”は、それだけでドラマ好きを引きつけられる座組み。急がずあわてず、時にほどよい笑いを織り交ぜながら、夫婦のあり方を問い、ミステリーを進めていく……そのローテンポと静かなムードは民放とは思えない大人の余裕を感じさせられる。大石がどんな仕掛けを用意し、阿部と松がどう応えていくのか。先の展開が読まないほうが存分に楽しめるドラマだろう。
採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】
阿部サダヲ
『愛の、がっこう』 木曜22時〜 フジ系
出演者：木村文乃、ラウール、田中みな実ほか
寸評：井上由美子の純度を際立たせる危うげな人間模様と、西谷弘監督の執念を感じさせる映像美が高次元で融合。なかでも肝となる“がっこう”のシーンは、まるで保育士が園児に教えるような無垢さが際立ち、若年層にも響く物語に仕上がった。青木カレンの歌なども含め、『昼顔』からの流れが各所に散りばめられ、テーマも映像も夏との好相性を感じさせられる。改正風営法の施行によってホストという設定への批判もあるが、テロップやホームページでのフォローで切り抜けた。
採点：【脚本☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】
木村文乃
『恋愛禁止』 木曜23時59分〜 読テレ・日テレ系
出演者：伊原六花、佐藤大樹、渡邊圭祐ほか
寸評：ホラーやフェイクドキュメンタリーの名手・長江俊和が原作と演出を手がけるだけに、夏の深夜帯にすんなりフィット。序盤からストーカーの怖さ、衝動的な殺人の危うさ、消えた遺体の怪しさ、新たなストーカーの登場など、各シーンの映像からホラーのこだわりが感じられる。本当に怖いのは主人公の前に現れた3人の男なのか、それとも他の男女なのか。終盤には局地的な盛り上がりを見せるかもしれない。
採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】
伊原六花 撮影:佐藤容平
『能面検事』 金曜21時〜 テレ東系
出演者：上川隆也、吉谷彩子、大西流星ほか
寸評：タイトル通り「能面」の主人公は主演俳優にとっての難役であり、原作者も不安視するほどだったが、上川が見事に体現。警察には嫌われ、検察では孤立しながらも不正に立ち向かう姿に痛快さを感じさせられる。そんな主人公に「辞めろ」と言われながら食らいつく女性事務官の構図も含め、勧善懲悪の世界観が好きな人に向けた直球の作品。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆】
上川隆也
『DOPE 麻薬取締部特捜課』 金曜22時〜 TBS系
出演者：高橋海人、中村倫也、新木優子ほか
寸評：成否の鍵は謎に包まれた薬物「DOPE」ではなく、未来予知、超視力、腕力、聴力、嗅覚、記憶力などの異能力。これをどうとらえるかによって作品への興味が変わる。「何でもアリのSF作」として楽しめる人だけでは分母が少なく、ある程度ツッコミどころをつぶしておかなければ多くの支持を得ることは難しいだろう。制作サイドが本当に描きたいのはその先にある人間ドラマだけに脚本のバランスが求められる。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆】
中村倫也 撮影:泉山美代子
●“動”から“静”の世界観へ…制作サイドとキャストの時を経た成熟
『奪い愛、真夏』 金曜23時15分〜 テレ朝系
出演者：松本まりか、安田顕、森香澄ほか
寸評：ツッコミドラマの新作だが、今回は松本、安田、森、高橋メアリージュン、水野美紀と、その道のトップをそろいにそろえた印象。逆に「こうなるだろう」という予定調和を楽しむ作品にシフトしたムードもある。“タイムリープ不倫”を面白いと思えるか。この手の戦略は飽きられた感もあるだけに、過去作のような盛り上がりは期待しづらい。
採点：【脚本☆ 演出☆ キャスト☆☆ 期待度☆】
松本まりか
『放送局占拠』 土曜21時〜 日テレ系
出演者：櫻井翔、比嘉愛未、菊池風磨ほか
寸評：3年連続シリーズ3作目の舞台は放送局。武装集団の面は妖怪に変わるなど、より子どもを楽しませる方向にシフトしたか。正体予想に加えて、主人公の不死身ぶり、嵐の小ネタ、決めゼリフ「嘘だろ」など、ネタドラマとしての密度は増す一方。クオリティを気にせず、あえてチープに、あえてバカバカしく……に割り切れるたくましさを感じる。
採点：【脚本☆☆ 演出☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】
比嘉愛未
『リベンジ・スパイ』 土曜23時〜 テレ朝系
出演者：大橋和也、渋谷凪咲、高嶋政伸ほか
寸評：今夏のSTARTO枠はスパイ・ラブコメで勝負。大橋の愛くるしさとギャグ連発だけでなく、クールな色気を引き出してファン層以外にも訴求したいところ。ターゲットの社長令嬢を演じる渋谷とは「似た者同士」というバラエティのイメージがあるだけに、どのようにピュアなムードを作り出すのか。映像は何気に洗練されている。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆ 期待度☆】
渋谷凪咲
『浅草ラスボスおばあちゃん』 土曜23時40分〜 東海テレビ・フジ系
出演者：梅沢富美男、堀田茜、朝日奈央ほか
寸評：浅草を舞台におばあちゃんが便利屋をはじめる……という人情物語には既視感があるが、若者との交流はポップで、区役所まちづくり課の視点も採り入れるなど、視聴の間口は意外に広い。梅沢の主な支持層や、青島幸男氏の『意地悪ばあさん』を思わせる主人公を考えると、深夜帯ではなく19時台あたりが最適に見えてしまう。
採点：【脚本☆ 演出☆☆ キャスト☆ 期待度☆】
梅沢富美男
『19番目のカルテ』 日曜21時〜 TBS系
出演者：松本潤、小芝風花、新田真剣佑ほか
寸評：「総合診療科」と「問診」という切り口に尽きる作品。病名を改名する謎解きのように楽しめるか。それとも物足りなさを感じてしまうか。序盤はゲスト俳優の熱演と、それをしっかり受け止める主人公の包容力で引きつけている。同じ日曜劇場で15年前の夏に放送した総合診療科の物語『GM』は「踊る」という“動”の設定を採り入れて地味さをカバーしようとしたが、今作は“静”の世界観に終始。制作サイドとキャストの時を経た成熟を感じさせられる。
採点：【脚本☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】
小芝風花 撮影:大野代樹
『こんばんは、朝山家です。』 日曜22時15分〜 ABC・テレ朝系
出演者：中村アン、小澤征悦、さとうほなみ ほか
寸評：ポイントは「キレる妻」と「残念な夫」を翌朝の仕事が気になる日曜夜に楽しめるかどうか。いかに夫が残念でも、キレる妻に説得力とかわいげを感じさせられなければ苦戦必至だろう。新境地を見せたい中村にとって難しい役柄であり、一方で自閉スペクトラム症の役柄を演じる子役・嶋田鉄太が癒しにひと役買っている。『ブギウギ』などを手がけた脚本家・足立紳の自伝的作品だけに、最近頻発しているテレビ局が舞台の物語になりがちなところもマイナス材料か。
採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】
中村アン 撮影:宮田浩史
『DOCTOR PRICE』 日曜22時30分〜 読テレ・日テレ系
出演者：岩田剛典、蒔田彩珠、篠原涼子ほか
寸評：「主人公は医師に値段をつけて病院相手に売りつける医師専門転職エージェント」「父を自殺へと追い込んだ医療業界の闇を暴くためにメスもカルテも持たない者たちが立ち向かう」というコンセプトは中高年向きのムードがあり、若年層を狙いたい同枠との相性は微妙。「客は病院で医者は商品」と言い切る主人公は良くも悪くもけれんみたっぷりだが、けだるいようなセリフ回しは序盤から違和感の声が目立つ。
採点：【脚本☆☆ 演出☆ キャスト☆ 期待度☆】
岩田剛典
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら