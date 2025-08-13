ビターなのに優しい…！ スタバの「ビタークリームコーヒー」は大人の癒しコーヒー

密かに人気を集めているスタバの「ほろ苦コーヒー」





最近、SNSでじわじわ人気を集めているスタバの「ビタークリームコーヒー」。

今年の6月から登場した比較的新しい商品で、通常販売されている人気ドリンク「スイートミルクコーヒー」に、さらにコーヒー感をプラスしたような味わいなのだとか。

今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に飲んでみた感想をお届けします！

スタバの「ビタークリームコーヒー」





「ビタークリームコーヒー」はShortサイズからVentiサイズまで展開されています。今回選んだのはTallサイズで、値段は税込570円でした。

香り高くビターな風味のエスプレッソとコク深い甘みのソースが合わさった、甘さとほろ苦さの両方を楽しめる一杯です。

クリームとコーヒーが層になっていて、鮮やかなグラデーションに癒されます。

「ビタークリームコーヒー」を飲んでみた感想





まずは混ぜずに、コーヒーが主役の真ん中の部分を飲んでみました。エスプレッソの奥深さがありつつも、ライトな口当たりで飲みやすい！ 軽やかな味わいを堪能できるので、ゴクゴク飲みたくなります。

ストローを深く差し込んでクリームの部分を飲んでみると、コクのあるまろやかな甘さが口いっぱいに広がりました。濃厚でなめらかな飲み心地で、ちょっと贅沢な気分を味わえます。

全体を混ぜて飲んでみると、コーヒーのビターな味わいとクリームのリッチな甘さが一体となって、口の中に優しく広がります。ほろ苦いエスプレッソとクリームのハーモニーが、飲むたびに変化していくのも魅力。飲み終わったあとには、コーヒーの余韻がほんのりと残り、後味はすっきり。暑い季節にもぴったりな、満足感の高い一杯です！

ほっと一息つきたいときにおすすめのご褒美ドリンク





エスプレッソの香り豊かな奥深さと、クリームのとろけるような甘さの相性が抜群な「ビタークリームコーヒー」は、まさにいいとこ取りの贅沢ドリンク。甘すぎず苦すぎず、ちょうどいいバランスなので、最後まで飽きのこないおいしさです。

頑張った自分へのご褒美にぴったりの一杯なので、気になる方はぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

【商品の詳細情報】



商品名…「ビタークリームコーヒー」



値段…Tall 税込570円（持ち帰りの場合は税込560円）



カロリー…Tall 241kcal



販売期間…2025年6月30日



取り扱い店舗…全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

