突如「19.2秒見せた」伊東市・田久保市長が“卒業証書”チラ見せ否定　初出頭の百条委も平行線…議長「卒業証書は偽造と裏付け」

学歴詐称問題で揺れている静岡・伊東市の田久保眞紀市長。

13日、市議会の百条委員会に 初めて出頭した。

杉本一彦市議：

あなたの見せてきた卒業証書であるものは一体何だったのかということを教えてください。

田久保市長：

何だったのか？というご質問だと思うんですが「卒業証書とされているもの」であったというふうに思っています。

しかしやりとりは平行線をたどった。

そして、卒業証書とされるものを議長に見せた際の状況については…

田久保市長：

私の方としましては、こうやって私提示をいたしまして、約19.2秒 見ていただいたと記憶しております。

突如飛び出した「19．2秒」という具体的すぎる数字がさらなる混乱を呼んでいる。

議長「卒業証書は偽造されたものと裏付けされた」

杉本一彦市議：

（除籍を確認した6月28日までは）東洋大学法学部を卒業であると認識していた？

田久保市長：

私が除籍である事実を知りました、つまりは卒業できていないという事実を知りましたのは6月28日、大学の方に訪れた時になります。

杉本一彦市議：

私が聞いているのは、卒業であると あなたが思っていたかを聞いている。イエスかノーで答えてください。

田久保市長：

繰り返しの答弁で大変恐縮でございますが、私が除籍である つまり卒業していないという事実を知ったのは6月28日でございます。

静岡県伊東市の田久保市長が13日、市議会の百条委員会に初めて出頭議長に卒業証書とされるものを見せた際の状況について、こう説明した。

田久保市長：

報道であるようなチラ見せといった事実はありませんので、私の方としましてはこうやって私提示をいたしまして、約19.2秒見ていただいたと記憶しております。

しかし 当時その場に同席していたという青木副議長はフジテレビの取材に こう説明していた。

伊東市議会・青木敬博副議長（先月）：

（市長が）「卒業アルバム 卒業証書です」と言って出されて、ぱっと開いて…テーブルを挟んでいるから身を乗り出すじゃないですか。そしたらぱっと閉じて下げて。

「いやいやいや」と議長が言ったら、「はいはいはい」と（見せて）ぱっと下げて…。

（開いたのは）1秒くらいじゃないですかね…。

百条委員会終了後取材に応じた田久保市長は、チラ見せではなく「19．2秒ほど見せた」とする根拠について…

（Q.議長に19．2秒卒業証書を見せたと話していました。ストップウォッチか何かで計っていた？）

田久保市長：

それは議長の方には当初の時点からちゃんと申しあげておりますが、会話の方は録音の記録を持っております。それでストップウォッチで測りました。

（Q.市長としてはきちんと見せていたという認識でいい？）

田久保市長：

私の方の持っている記録では19．2秒（“卒業証書”を）提示をしたということ。それから「もっときちんと見せてください」それから「チラ見せでパタパタと閉じて、そういったことはやめてください」といった会話の記録はございません。

19．2秒提示をした後に議長の方からは「良いじゃん」というコメントをいただいております。事実関係としては以上になります。

（Q.19．2秒のスタートストップウォッチのスタート地点はどこ？）

田久保市長：

スタートは私が提示をした所をスタートとさせていただきました。

卒業証書とされる物の公開については…

田久保市長：

百条委員会にお示ししている書類は非公開ではありませんので、今日の委員の皆さん議員の皆さんもしっかりご覧になっていると思いますし、もちろん市民のかたでも見たいという方は見られる様になってるはずです。私のほうでも公開しております。ですので、そちらの方で判断していただきたいと思っております。

（Q.逃げてはないですよね？）

以上でございます。

（Q.まだ終わってないです。まだご質問ある方いらっしゃると思います）

一方、 同じく取材に応じた中島議長は…

伊東市議会・中島議長：

東洋大学からの書類が届きまして、結果としてですね、除籍であったということも含めて、卒業証書は偽造されたものだったということがはっきりと裏付けされたと思います。

百条委員会は今回の内容も踏まえ、次の会合までに結論を取りまとめる方針。

（「イット！」 8月13日放送より）