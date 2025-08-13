JO1Çò´äÎÜÉ±¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ¸²Î¾§¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¡Ê8·î22Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ºÇÂ®¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Çò´äÎÜÉ±
¡¡Çò´ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤ËÇº¤àÃÏµå¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥¦¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤Ï¡¢Çò´ä¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë½é±Ç²è¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ê¡¢RUKIÌ¾µÁ¤ÇÇò´ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡À¼Í¥½éÄ©Àï¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ÈÇò´ä¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼Í¥¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼çÂê²Î¤âºî¤ë¡£ËÜÅö¤Ë2¤Ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ²á¤´¤·¤¿2¡¢3¥ö·î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£1½µ´ÖÁ°¤Ë»î¼Ì¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Çò´ä¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È²¿¤«¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇò´ä¤Î»Ñ¤¬¡£¡Ö½äÀ±¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢´¶ÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½éÈäÏª¤ò½ª¤¨¤¿Çò´ä¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÃç´Ö¡¢¶¦±é¼Ô¤µ¤ó¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£¸¶ºî¤ÎÀßÄê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¡¢ÀÅÌî¹¦Ê¸´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¿Ø¡¦µÓËÜ²È¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¤ËÄçËÜµÁ¹Ô»á¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇòÀÐÀ²¹á¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢µÓËÜ¤ÎÀ¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Ê¡¼»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
