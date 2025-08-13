人気アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが今月9日に亡くなっていたことが13日、分かった。61歳だった。12年に結成したバンド「DAIDA LAIDA」の公式サイトがコメントを発表した。

公式サイトで「DAIDA LAIDAより大切なお知らせです」と題し、「ボーカルNoB（山田信夫）が令和7年8月9日の13時39分 入院先の病院で永眠致しました 享年61歳 8年間に及ぶ癌との戦いでした」と伝えた。

そして「DAIDA LAIDAとして活動した13年間 常に歩みを止めず音源作品のリリース ライブツアー その想い出は尽きません メンバー一同まだ受け止めきれぬ想いと悲しみの中におります」と明かした。

続けて「葬儀に関しましては ご遺族の意向により近親者のみで執り行われました 葬儀後の発表となりました事 何卒ご理解の程お願い申し上げます」とし、「故人の冥福を祈りつつ ここに謹んで御通知申し上げます」と記した。

そして「NoBの声 歌詞 楽曲はDAIDA LAIDAの中でまだ生きております。今後もDAIDA LAIDAはNoBと共に進んで行きたいと思っております」とつづった。

続けて「9月30日のライブはNoBが作曲をした曲を中心とした内容で開催致します」と明かし、「可能であれば 終演後はお客様と想い出を語りあえる場を作りたいと思っております」と明かした。

そして「これまでNoBを応援して頂いた皆様 関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。