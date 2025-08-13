高速鉄道に4人の子を連れた女性、「3人分の追加料金払って」と言われ激怒―中国

中国高速鉄道に4人の子どもを連れて乗車した女性が、子ども3人分の追加料金を請求され激怒した。中国メディアの中安在線が12日に報じた。

記事によると、福建省龍岩市に住むシングルマザーの女性が不満を訴える動画を投稿した。女性は先日、4人の子どもを連れて高速鉄道で帰省した。子ども2人は6歳未満（4歳と2歳）、2人は6歳以上だった。女性は「6歳以上の子ども2人分の料金を支払う」と自ら申し出たが、乗務員は子ども3人分の料金を払うよう求めた。

乗務員は「大人1人につき無料で乗車できる6歳未満の子どもは1人までと規定されている」と説明したが、女性は「この規定は不合理だ。シングルマザーで4人の子どもを連れて規制するのは大変。なぜシングルマザーの私が3人分の料金を追加で支払わないといけないのか！自分から6歳以上の子どもの料金の支払いを申し出た私を、彼らはいじめた」などと主張し、動画内で怒りをあらわにした。

また、到着駅で撮影されたとみられる映像には、女性が駅係員に怒鳴り散らし、子どもが泣き出す様子も映っている。

中国のネットユーザーからは「この女性は自分から炎上しに行ってるの？」「大人1人につき無料なのは子ども1人。当たり前のことだろう」「自分が係員に難癖を付けてるのに『いじめ』だとか。典型的な愚か者」「育てられないならそんなに産むなよ。子どもも驚いて泣いてるぞ」「デカい声で騒げば通ると思ってるのか？よく恥ずかしくもなく動画を上げられたもんだ」「めちゃくちゃ言う女だな。子どもの良き手本として、ルールは守れ」といった非難の声が殺到している。（翻訳・編集/北田）